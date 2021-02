Corona-Infektion im Klinikum: Das sagt Altenburgs Ärztlicher Direktor zu solchen Fällen

Altenburg

Im Krankenhaus krank werden: Eine Vorstellung, die nicht viele mit einem Klinikaufenthalt verbinden dürften. Und doch häufen sich in jüngster Zeit die Wortmeldungen, die von positiven Corona-Tests nach einem Aufenthalt im Altenburger Klinikum berichten. Die LVZ hat bei Prof. Dr. Jörg Berrouschot, Ärztlicher Direktor des Klinikums und Chefarzt der Klinik für Neurologie, nachgefragt, wie es zu solchen Fällen kommen kann, was in Altenburg getan wird, um derlei Infektionen zu verhindern – und wie man auf die kommenden Wochen und Monate blickt.

Immer wieder hört man im Landkreis von Menschen, die davon berichten, dass sie sich erst im Klinikum mit Corona infiziert haben. Können Sie solche Vorkommnisse bestätigen?

Ja, derartige Fälle sind bereits vorgekommen, sind jedoch sehr selten. Allerdings muss man hier differenzieren. Insbesondere in der Zeit um den Jahreswechsel und bis in den Januar hinein, als das Altenburger Land enorm hohe Inzidenzwerte aufwies, haben auch wir erlebt, dass Menschen wegen einer anderen Erkrankung bei uns aufgenommen wurden und dann im Verlauf ihres Aufenthalts positiv auf das Virus getestet wurden. Das kann allerdings mehrere Gründe haben. Oft ist es so, dass Patienten bei der Aufnahme noch asymptomatisch sind, entsprechend auch noch negativ getestet werden. Dann entwickeln sich erst im Lauf des Aufenthalts die Symptome – und die Testergebnisse werden positiv. Dazu trägt auch bei, dass bis zur Symptomentwicklung bei einer Corona-Infektion oft bis zu zehn Tage vergehen können. Erst wenn jemand bereits so lange bei uns im Krankenhaus behandelt wird und dann Symptome zeigt, muss man davon ausgehen, dass die eigentliche Infektion im Klinikum erfolgt ist.

Wie können solche Ansteckungen passieren?

Auch dafür gibt es verschiedene Gründe. Entscheidend sind auch hier die Inzidenzwerte. Wenn diese sehr hoch sind, steigt auch die Dunkelziffer von nicht erkannten Infektionen. Das sind die Patienten, die dann erst bei uns positiv getestet werden. Bei den Ansteckungen im Haus ist es im Einzelfall oft schwer nachzuvollziehen, wo genau die Ansteckung passiert ist. Das kann durch Personal, Besucher oder Mitpatienten geschehen. Ein Beispiel: Wer bei uns aufgenommen wird, erhält einen PCR-Test und wird zunächst in einem eigenen Zimmer untergebracht. Fällt der Test negativ aus, wird der Patient in ein normales Zimmer mit anderen Menschen verlegt. Wird man dann erst später positiv, entwickelt sich die Infektiosität also erst noch, können so Ansteckungen im Krankenhaus passieren. Wir versuchen hier aber mit einer engmaschigen Teststrategie gegenzusteuern.

Wie genau sieht die aus?

Bereits seit Mitte des vergangenen Jahres testen wir jeden Patienten bei Aufnahme mit einem PCR-Test. Seit dem Jahreswechsel können wir außerdem in ausreichender Menge auf Antigen-Schnelltests zurückgreifen. Jeder Patient wird damit jeden Tag getestet, jeder Mitarbeiter alle zwei Tage. Wir testen also schon im Vorfeld, nicht erst, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Fällt in einem Bereich ein Test positiv aus, werden alle dadurch betroffenen Personen für zehn Tage täglich getestet, auch mit ergänzenden PCR-Tests. Durch das Medizinische Zentrallabor Altenburg können wir derartige Tests sogar im Zweifel bis zu drei Mal pro Tag durchführen und auswerten lassen. Positive Patienten werden umgehend auf die Corona-Stationen verlegt. Auch Mitarbeiter, die nach freien Tagen oder Urlaub wieder zurückkehren, werden vor Dienstantritt getestet. Damit sind wir, denke ich, sehr gut aufgestellt, auch wenn eine hundertprozentige Sicherheit durch die Tests leider nie gewährleistet werden kann.

Ist das Klinikum auch damit aus ihrer Sicht gut durch die zweite Welle gekommen?

Ich meine ja. Das zeigt sich ganz konkret. Beispielsweise haben wir in der ersten Welle im Frühjahr den Bonus für Pflegekräfte gar nicht bekommen, da wir nicht einmal auf die Mindestzahl von 15 Corona-Patienten gekommen sind. Inzwischen haben wir über 500 Patienten hier behandelt, das Altenburger Land hatte die höchsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland – und wir mussten trotzdem nie Patienten in andere Krankenhäuser verlegen, konnten die Versorgung immer aufrecht erhalten, selbst wenn Mitarbeiter erkrankt waren. Da, finde ich, kann man schon mal sagen: Hut ab vor den Mitarbeitern.

Bleiben Sie auch mit Blick auf die sich ausbreitenden Corona-Mutanten und eine mögliche dritte Welle so optimistisch?

Ich denke, wir sind im Klinikum inzwischen bestens vorbereitet, können im Fall der Fälle innerhalb von Tagen dutzende Betten für Corona-Patienten bereitstellen und auf entsprechenden Betrieb umstellen. Derzeit entspannt sich die Lage allerdings zunehmend. Wir hatten in der Spitze fast 90 Patienten gleichzeitig auf drei Stationen zu behandeln, inzwischen gehen die Zahlen drastisch zurück, die Inzidenzzahlen draußen sinken stetig. Es ist aus meiner Sicht schwer vorstellbar, dass es innerhalb weniger Wochen zu einer dritten Welle kommt, zumal das Frühjahr und der Sommer vor der Tür stehen. Parallel gehen die Impfungen der Hochrisikogruppen in den Pflegeheimen gut voran, auch unser Personal ist durchgeimpft. Ich denke, dass wir in ein paar Wochen wieder in den Normalbetrieb zurückkehren können, der Fokus wieder stärker zu den Nicht-Corona-Patienten geht und das auch bis weit in den Herbst hinein so bleiben dürfte.

Von Bastian Fischer