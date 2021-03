Corona-Infektionen: Im Klinikum Altenburger Land füllen sich wieder die Betten

Altenburg

Binnen weniger Tage hat sich die Corona-Lage im Altenburger Land dramatisch verschärft. Seit Freitag wurden dem Gesundheitsamt 59 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 219,3, teilte die Behörde am Montag mit.

Deutlich angespannter ist die Situation nun vor allem im Altenburger Klinikum. Wie Geschäftsführerin Gundula Werner berichtete, füllen sich die Patientenbetten zusehends mit Covid-19-Erkrankten. Mussten zu Monatsbeginn nur vier Corona-Betroffene stationär behandelt werden, waren es am vergangenen Freitag bereits 13 Personen, zwei davon auf der Intensivstation. Nur 48 Stunden später, am Montag, habe sich die Zahl der auf der Corona-Station liegenden Patienten auf 24 erhöht, wovon vier eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Hilfegesuch bei Bundeswehr

Auch das Team der Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt hat nun wieder mehr zu tun. Landrat Uwe Melzer (CDU) hat deshalb erneut per Hilfeleistungsantrag die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Acht Soldatinnen und Soldaten werden ab Mittwoch bei der Kontaktnachverfolgung sowie an der Corona-Hotline mithelfen, kündigte das Landratsamt an.

Aktuell seien 126 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben zur Pandemiebewältigung betraut; sie arbeiten in acht verschiedenen Bereichen. Zu diesem Team gehören neben den 30 ständigen Beschäftigten des Gesundheitsamtes zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die aus fast allen Fachdiensten der Kreisverwaltung abgeordnet wurden. Unterstützung leisten zudem unter anderem 17 externe Arbeitskräfte und zwei vom Robert-Koch-Institut abgeordnete Mitarbeiter. Alle neuen Covid-19-Fälle können tagesaktuell bearbeitet werden, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

Lesen Sie auch Altenburgs Landrat im Interview: Das sind die nächsten Schritte im Umgang mit der Pandemie

Keine neuen Hotspots bekannt

Über neue Hotspots habe die Behörde keine Erkenntnisse. Das derzeitige Infektionsgeschehen bleibe diffus. Neue Ansteckungen wurden in verschiedenen Schulen bekannt: In der Grundschule Karolinum habe sich die Zahl der Infektionen von bisher einer auf drei erhöht. Je eine neue Infektion werde aus dem Friedrichgymnasium Altenburg und aus der Grundschule Rositz gemeldet. In der Wohnstätte für behinderte Menschen in Rositz gebe es ebenfalls einen neuen Covid-19-Fall.

Von Kay Würker