Corona-Infektionen: Nun sind auch Altenburger Kindertagesstätten betroffen

Altenburg

Das Corona-Virus bringt inzwischen auch in Kindergärten teilweise den Betrieb zum Erliegen. In der Kita „Spatzennest“ in Altenburg-Südost sowie in der Kita „Zwergenland“ im Stadtteil Nord wurden zwei beziehungsweise ein Erzieher positiv getestet, berichtete am Montag das Landratsamt. Die entsprechenden Gruppen wurden geschlossen, Quarantäne angeordnet – jetzt laufen die Kontaktnachverfolgungen durch das Gesundheitsamt des Kreises.

Unterdessen ist die Zahl der infizierten Personen seit Samstag erneut leicht angestiegen, liegt nun bei 339. Darunter gelten 211 Fälle im Moment als positiv aktiv.

Zu verzeichnen sei derzeit ein diffuses Infektionsgeschehen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Neuinfektionen wurden hauptsächlich im Rahmen der Kontaktnachverfolgung offenkundig, nachdem die betroffenen Kontaktpersonen getestet wurden.

