Corona-Infektionen: Zahlreiche betroffene Schulen und Kitas, Inzidenz nun bei 360

Altenburg

Das Infektionsgeschehen im Altenburger Land bleibt weiter auf einem hohen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist zum Freitag auf 360,2 gestiegen, teilte das Landratsamt mit. 55 Neuinfektionen wurden gemeldet, so dass die Gesamtzahl der Betroffenen seit März nun bei 1233 liegt. Gestiegen ist auch die Zahl der Patienten im Altenburger Klinikum – auf nun 43.

Neben dem nach wie vor sehr diffusen Infektionsgeschehen haben vor allem die Senioreneinrichtungen im Landkreis mit der Viruserkrankung zu kämpfen, berichtet das Gesundheitsamt des Altenburger Landes. Allen voran das DRK-Pflegeheim „ Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord, in dem die Zahl der Infizierten am Donnerstag bei 94 lag und am Freitag bereits bei 109. Im Zentrum für Betreuung und Pflege am Jahnpark Altenburg erhöhte sich die Infiziertenzahl auf 36, im Altenburger Pflegeheim „Schlossblick“ auf 10. Vier positive Tests ergaben sich beim Ambulanten Pflegedienst Weinling in Nobitz.

Sechs Kindergärten geschlossen

Neu von Infektionen betroffen seien zudem die Grundschule Gößnitz (1), die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Altenburg (1) und das Lerchenberggymnasium (1), darüber hinaus die Kindertagesstätten Starkenberg (1), Finkenweg in Schmölln (1) und Ponitz (1). Insgesamt seien aktuell acht Kindertagesstätten im Altenburger Land von Coronavirusinfektionen betroffen, wovon sechs Einrichtungen komplett geschlossen sind.

Zum aktuellen Infektionsgeschehen hat Amtsarzt Prof. Dr. Stefan Dhein einen weiteren Corona-Videopodcast produziert, der auf der Homepage des Landkreises unter www.altenburgerland.de/de/coronavirus zu finden ist. Unter anderem geht es darin um die angespannte Lage der Krankenhäuser in Altenburg, Gera, Greiz und Borna. Zudem erklärt er, in welchen Alltagssituationen die Ansteckungsgefahr besonders groß ist und welche Schutzmaßnahmen sich daraus ableiten. Impfen ist ein weiteres Thema, teilt das Landratsamt mit.

OB Neumann mahnt zu Rücksichtnahme

Zu Wort gemeldet hat sich auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann. In einer Videoansprache auf seinem Facebook-Profil bittet er die Bürgerinnen und Bürger, sich an die verordneten Beschränkungen zu halten und die anspruchsvolle Zeit mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung bewältigen.

Gedanken zur aktuellen Situation "Respekt und Wertschätzung sind eine Investition - Man bekommt beides zurück!" Posted by André Neumann on Thursday, December 3, 2020

Von OVZ