Corona-Inzidenz: Altenburger Land erreicht zu Wochenbeginn die 500er-Schwelle

Altenburg

Das Altenburger Land gehört seit dieser Woche zu den wenigen Landkreisen in Deutschland, die bei der Corona-Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 500 erreicht haben. Insgesamt seien über das Wochenende 157 Neuinfektionen dazugekommen, informierte am Montag das Landratsamt. Erneut sei ein älterer Covid-19-Patient im Landkreis verstorben.

Das Infektionsgeschehen bleibe weiterhin diffus. Nach wie vor lassen sich keine eindeutigen Hotspots ausmachen, heißt es vom Gesundheitsamt. Das spiegele sich auch in den erneut leicht erhöhten Infektionszahlen in Senioren- und Kindereinrichtungen wider. Derzeit seien insgesamt 25 Einrichtungen betroffen – seit Ende vergangener Woche seien auf dieser Liste die Kita in Langenleuba-Niederhain und die Regelschule Gößnitz hinzugekommen.

Die Bundeswehr ist angekommen

Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen in allen Teilen der Gesellschaft hatte Landrat Uwe Melzer ( CDU) in der vergangenen Woche Hilfeleistungsanträge an die Bundeswehr gestellt. Diese sendete am Montag ein Dutzend der Armeeangehörige ins Altenburger Land, die als „helfende Hände“ im Klinikum zum Einsatz kommen. Weitere Kräfte der Bundeswehr werden in dieser Woche für die Unterstützung der Arbeit in Pflegeheimen erwartet.

Darüber hinaus wurde in der Kreisverwaltung das Team der Kontaktnachverfolgung weiter aufgestockt. Aktuell sind 22 Mitarbeiter mit dieser Aufgabe betraut.

Von LVZ