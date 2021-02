Corona-Inzidenz im Altenburger Land pendelt um 200er-Schwelle

Altenburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fallzahlen im Altenburger Land pendelt in diesen Tagen um die kritische 200er-Marke. Jene Schwelle also, ab der der Landkreis die landesweit geltenden Einschränkungen weiter verschärfen kann. Ende vergangener Woche lag die Inzidenz bei 185,7 – am Montag stieg sie wieder auf 202,5, teilte das Landratsamt mit.

Übers Wochenende hat sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf 145 erhöht – fünf weitere infizierte Senioren sind verstorben. Zudem meldete das Gesundheitsamt am Montag 89 Neuinfektionen. Die Zahl der positiv aktiven Fälle habe sich aber weiter nach unten bewegt – auf nun 843.

Weitere Ausbrüche in drei Einrichtungen

Aus drei Einrichtungen, die in den vergangenen Monaten schon einmal von Infektionen betroffen waren, werden neue Ausbrüche gemeldet. In der Behindertenwerkstatt Windischleuba haben sich drei Beschäftigte und Betreuer mit dem Virus angesteckt. Fünf Neuinfektionen (Bewohner und Mitarbeiter) werden aus dem Seniorenwohnpark Klausa gemeldet, ebenso fünf Bewohner und Mitarbeiter aus dem Pflegeheim Magdalenenstift Altenburg. 65 Corona-Infizierte werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon 5 auf der Intensivstation.

Von LVZ