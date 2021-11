Corona-Inzidenz im Altenburger Land steigt sprunghaft – neue Verfügung ab Freitag

Altenburg

Die Corona-Lage im Altenburger Land spitzt sich immer weiter zu: Über das Wochenende registrierte das Gesundheitsamt 170 Neuinfektionen mit dem Virus. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis auf nun 453,8 – der zweithöchste Wert in ganz Thüringen. Zudem wurde zum Montag ein weiterer Todesfall bekannt.

Neue Allgemeinverfügung soll Freitag in Kraft treten

Seit vergangenem Samstag befindet sich der Landkreis zudem gemäß des Thüringer Frühwarnsystems in Warnstufe 3. Damit zeichnen sich striktere Einschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ab. Wie genau diese aussehen, wird derzeit im Landratsamt erörtert. Konkret erarbeitet die Behörde unter Landrat Uwe Melzer (CDU) eine neue Allgemeinverfügung. Diese soll am Donnerstag über die lokale Presse veröffentlicht werden und am Freitag in Kraft treten. Bis dahin gilt die bereits am 14. Oktober erlassene Allgemeinverfügung des Landkreises weiter, heißt es aus der Kreisverwaltung. Zu erwarten wäre dann, dass in vielen Bereichen ein 2G- oder 3G-Plus-Modell zur Pflicht wird. Wer weder geimpft noch genesen ist, müsste dann zwingend einen PCR-Test vorlegen. An den Schulen würde in Warnstufe 3 zudem eine Testpflicht greifen. Deren Umsetzung verantwortet das Bildungsministerium.

In manchen Bereichen zeichnen sich bereits jetzt härtere Schritte ab: So sind die Kindertagesstätten im Kreis seit dieser Woche „vorgewarnt“, dürfen etwa Gruppen nicht mehr durchmischen und das Personal nicht mehr zwischen Gruppen wechseln. Erste Einrichtungen reagieren zudem bereits mit verkürzten Öffnungszeiten (OVZ berichtete).

Zunehmend mehr Infektionsfälle in Pflegeheimen

Parallel scheint sich das Infektionsgeschehen derzeit zudem verstärkt in den Pflegebereich zu verlagern. So vermeldet das Landratsamt etwa für das Pflegeheim „Am Brückenplatz“ in Schmölln insgesamt 37 Infektionen (Zuwachs am Montag: 26), hier sind 30 Bewohner und sieben Mitarbeiter betroffen. Daneben steigen auch im Pflegeheim Löbichau die Zahlen: Hier sind inzwischen 32 Personen (Montag: plus 21) betroffen – 25 Bewohner und acht Mitarbeiter. Zudem verlaufen die Infektionen, anders als noch im Frühjahr, nicht überwiegend mild. „Wir haben sowohl leichte als auch schwere Verläufe, betroffen sind sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen“, teilt Landratsamts-Sprecherin Jana Fuchs auf Anfrage mit. Allerdings gehöre auch zur Wahrheit, dass bei doppelt Geimpften mit schweren Verläufen Vorerkrankungen und hohes Alter eine Rolle spielten.

Von bfi