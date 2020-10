Corona-Konsequenz: Noch weniger Platz im Altenburger Theaterzelt

Altenburg

Die Hoffnung ist geplatzt wie eine Seifenblase. Eigentlich hatte das Theater damit geliebäugelt, im Dezember mehr Plätze in den Häusern – im Altenburger Theaterzelt sind es aktuell maximal 98 – besetzen zu können und deshalb den Ticketverkauf für Dezember zurückgehalten (die OVZ berichtete). Angesichts der rasant zunehmenden Corona-Fälle im Altenburger Land muss sich das Theater nun im Gegenteil noch weiter einschränken.

Ehrengäste gestrichen

Denn die aktuell gültige Allgemeinverfügung des Landratsamts gestattet für öffentliche Veranstaltungen nur noch maximal 100 Personen. Und dazu zählt das Gesundheitsamt nicht nur die Zuschauer, sondern auch Künstler und sämtliche andere Mitarbeiter, die bei einer Vorstellung gebraucht werden, wie Pressesprecher Toni Rack auf OVZ-Anfrage erklärte. Deshalb werden für die Ballett-Premiere am Sonnabend in Altenburg beispielsweise die Plätze für die Theaterleitung und Ehrengäste gestrichen, Technik und Einlassdienst reduziert, um niemanden vom Publikum wieder ausladen zu müssen, denn die Vorstellung ist seit langem ausverkauft.

Gespräche zwischen Theater und Landratsamt

Das Theater hatte OVZ-Informationen zufolge am Dienstag in Gesprächen mit dem Landratsamt versucht, die 100er-Grenze nur auf die Zuschauer anwenden zu müssen. Vergeblich. Dies wird umso mehr bedauert, da sich das Theater bislang viel Mühe gegeben und mit einem strengen Hygienekonzept an die Regeln gehalten hat.

Wie es nun mit den Vorstellungen im Dezember, für die der Vorverkauf am 3. November startet, weitergeht, will die Theaterleitung am Mittwoch bekanntgeben. Sehr wahrscheinlich steht eine weitere Reduzierung der Saalkapazität im Raum. Gera ist davon derzeit noch nicht betroffen, da dort der Inzidenzwert (Stand Dienstag, 0 Uhr) unter der kritischen Marke von 50 liegt.

Von Ellen Paul