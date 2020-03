Corona-Krise: Bis jetzt sind nur wenige Erntehelfer im Altenburger Land angekommen

Altenburg

Strahlender Sonnenschein und längere Tage, allerorten erwacht die Natur. Damit beginnt auch auf den Feldern und in den Plantagen des Altenburger Landes die Saison. Einige Betriebe sind dabei auf Saisonkräfte aus dem Ausland angewiesen, vornehmlich aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Deren Kommen wird in diesem Jahr aber erheblich durch die Corona-Epidemie beeinflusst.

Saisonkräfte sollen per Flugzeug anreisen

Das erste reife Gemüse der Saison wächst bei Thomas Sießmeir. Auf seinen Spargelfeldern in Gimmel hat vor wenigen Tagen die Ernte begonnen. „Für unsere Erntehelfer ist es in diesem Jahr sehr schwierig herzukommen“, schildert der Landwirt. Eine Gruppe von etwa 20 Leuten aus Rumänien und Bulgarien sei kürzlich an der ungarischen Grenze nicht weitergekommen. Und das trotz unterzeichneten Arbeitsverträgen und amtlichen Passierscheinen. „Die werden nun hoffentlich Ende dieser oder Anfang nächster Woche per Flugzeug anreisen“, gibt sich Sießmeir zuversichtlich.

Ganz allein ist er aber momentan nicht auf den Feldern. Neun Saisonkräfte aus Polen hätten es bereits vor einigen Tagen zu ihm geschafft. „Zum Glück! Uns läuft ja die Zeit davon, der Spargel wächst“, erklärt Sießmeir, bei dem es seit einigen Tagen die frischen Spargel im Hofladen gibt. Dass es wohl weniger Abnehmer des edlen Gemüses von Seiten der Gastronomie gibt, werde sein Betrieb aber verkraften. „Das macht bei uns nur etwa zehn Prozent der Ernte aus“, ordnet Sießmeir ein.

Im Obstgut Geier sind 14 Leute bereits da

Der eigene Hofladen ist auch im Obstgut Geier in Lumpzig das Herz des Unternehmens. Dort geht gerade noch die letzte Ernte der Vorsaison über den Ladentisch. „In den Plantagen sind wir gerade mit den Pflegearbeiten beschäftigt“, informiert Reinhard Geier. Dafür sind bei ihm 14 Mitarbeiter aus Polen im Einsatz. Praktisch einen Tag vor Grenzschließung seien die Leute abrupt aufgebrochen und haben es so noch ins Altenburger Land geschafft.

Damit sind die jetzt notwendigen Tätigkeiten abgesichert. „Aber wenn später ab etwa Ende Mai die Ernte bei Erdbeeren und Kirschen beginnt, benötigen wir 30 Helfer“, schildert Geier. Er hofft, dass bis dahin wenigstens Sonderregeln gelten, die es seiner Stamm-Ernte-Mannschaft erlauben, auch in diesem Jahr bei ihm zu arbeiten. „Das ist für uns enorm wichtig, denn erst dann beginnt das Geldverdienen. Bis dahin investieren wir nur.“

Hopfenbauer beschäftigt Schüler und Studenten

Deutlich schlechter sieht es derweil bei Christian Berthold auf den Hopfenplantagen in Monstab aus. In normalen Jahren würden jetzt etwa acht Hilfskräfte aus Osteuropa Drähte spannen. In etwa zwei Wochen benötigt er aber rund 20 Arbeiter, die dann die Hopfenpflanzen anbinden und dafür die besten Triebe aussuchen. „Zu wissen, welcher Trieb gut ist und welcher nicht, dafür braucht es ein Auge. Den nötigen grünen Daumen bekommt man erst nach Jahren“, erläutert Berthold. Deshalb arbeitet auch er seit Jahren immer mit demselben Team aus Rumänien zusammen. Von diesem ist aber bis jetzt nur der Vorarbeiter da. „Der ist vergangenen Donnerstag zum Glück durchgekommen. So ist wenigstens noch einer da, der sich auskennt. Denn ich kann unmöglich überall sein.“ Und selbst sein Vater fällt diesmal als Stütze aus, weil er in Bayern festsitze.

Hopfenbauer Christian Berthold aus Monstab ist derzeit als Krisenmanager auf seinen Feldern unterwegs. Hier bespricht er mit Nico Obermeier (mit Kapuze), was als nächstes zu tun ist. Quelle: Mario Jahn

Um die aktuell nötigsten Arbeiten zu erledigen, sind bei ihm gerade vier Schüler beziehungsweise Studenten im Einsatz. Doch die jungen Leute hätten absolut keine Erfahrung, weshalb deren Hilfe auch eine zweite Seite hat. „Am Montag war ich den ganzen Tag damit beschäftigt, deren Fehler zu korrigieren“, ist der Landwirt ehrlich. Wie es weiter geht, wenn in ein paar Tagen Leute mit eben einem „grünen Daumen“ nötig sind, weiß Berthold noch nicht. „Zumindest liege ich gut im Zeitplan, weil ich wegen der aufziehenden Krise eine Woche eher begonnen habe“, beschreibt er die Lage in seinem Betrieb.

