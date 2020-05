Corona-Krise: Fitnessstudios im Altenburger Land appellieren an die Politik

Altenburg/Lucka

Beim Training schwitzen, die Muskulatur stärken oder mehr Ausdauer aufbauen: Das geht derzeit im Altenburger Land maximal im Freien oder in den eigenen vier Wänden. Wie viele andere Einrichtungen müssen auch die Fitnessstudios ihre Türen wegen der Corona-Krise geschlossen halten. Ein Umstand, der bei Betreibern wie Kunden für Frust sorgt – und mitunter für blank liegende Nerven.

Kundenstamm bricht ein

So etwa im Fitnessstudio „Am Roßplan“. Dort sei die Stimmung „absolut im Keller“, berichtet Leiter Marco Lautenschläger und macht seinem Ärger Luft: „Was hier in den letzten Wochen passiert ist, ist echt der Hammer.“ Zwar gebe es auch positive Rückmeldungen, gut und gerne 25 Prozent seiner Kunden hätten jedoch inzwischen die Beitragszahlungen gestoppt oder sogar ganz ihren Vertrag gekündigt, teilt er mit. „Uns haben zig entsprechende Briefe erreicht, teils wurde ich sogar privat kontaktiert.“ Zwar habe er seinen Kunden verschiedene Vorschläge gemacht, etwa angeboten, die jetzt ausfallende Trainingszeit an die Vertragslaufzeit anzuhängen. „Aber viele haben offenbar sogar ganz das Interesse an der Mitgliedschaft verloren“, bilanziert er mit hörbarer Verbitterung.

Anzeige

Luft reicht noch maximal zwei Monate

Hinzu komme, dass offenbar einige Mitglieder der Meinung seien, dass es ihm und seinem Team trotz Krise noch sehr gut gehe. Das aber sei ein Trugschluss: „Wir haben pro Monat zwischen 12 000 und 15 000 Euro Fixkosten. Meine festangestellten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, freie Kräfte haben derzeit gar keinen Verdienst“, zählt Lautenschläger auf. Noch etwa ein, zwei Monate könne er überbrücken, danach werde die Luft dünn.

Weitere LVZ+ Artikel

Erheblicher Beitrag zur Gesundheitsvorsorge

Etwas optimistischer blickt Jörg Büchner, der in Lucka das „Body Fit“ betreibt, auf die Lage. „Der Rückhalt unter den Mitgliedern ist sehr groß, die Rückläuferquote beträgt unter einem Prozent“, freut er sich. Zwar habe auch er finanzielle Einbußen zu verzeichnen. Durch gesunkene Betriebskosten und seine Rolle als „Einzelkämpfer“ stehe er aber noch relativ gut da.

Entscheidend sei jetzt, wann eine wie auch immer geartete Öffnung möglich wird. „Wir werden damit vermutlich in den Sommer kommen, der für Studios traditionell eher Saure-Gurken-Zeit ist“, weiß Büchner. Trotzdem seien Lockerungen, nicht zuletzt auch im Sinne der Kunden, angebracht, findet er. Schließlich seien Fitnessstudios schon lange keine reinen Krafttempel mehr, sondern leisteten einen erheblichen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Gesellschaft. „Viele, gerade auch ältere Kunden nutzen die Möglichkeit, hier etwa Sturzprophylaxe und Rückentraining zu betreiben oder Kreislauf und Immunsystem zu stärken.“

Öffnungsregelung soll einheitlich sein

Damit liegt Büchner auf einer Linie mit Jens Woggon, der in Altenburg die „Alte Ziegelei“ betreibt und in einem offenen Brief lokale und Landespolitik zum Handeln im Sinne der Gesundheitsvorsorge auffordert – verbunden mit konkreten Vorschlägen für Regelungen. So seien etwa eine Entzerrung der Öffnungszeiten, Vervielfachung der Kursanzahl oder verpflichtende Gerätedesinfektion ohne weiteres umsetzbar, um das Ansteckungsrisiko in den Studios zu minimieren.

Das sieht auch Marco Lautenschläger so. Allerdings brauche es dazu einheitliche Regelungen – die zudem mit entsprechendem Vorlauf angekündigt werden müssten. „So wie bei der Schließung kann es nicht noch einmal sein. Wir mussten von einem auf den anderen Tag zumachen – und gleichzeitig drängelten sich auf dem Wochenmarkt die Massen."

Lesen Sie auch Das Coronavirus in Sachsen und Mitteldeutschland – Alle Infos in unserem Themenspecial

Von Bastian Fischer