Corona-Krise bedroht Existenz der Altenburger Gaststätten

Altenburg

Das Coronavirus hinterlässt seine Spuren in allen Sphären des täglichen Lebens. Dabei trifft es einige härter als die anderen. Viele Altenburger Gaststätten sehen sich seit der Schließung am 20. März am Rande der Existenz. Einige von den Betreibern wollen in der Verzweiflung nicht mal mehr darüber sprechen, wie es mit ihnen weitergehen soll. „Die Nerven liegen blank“, sagt eine Gaststättenbetreiberin.

Gaststätten dürfen ab Mitte Mai wieder öffnen

Die Hoffnung schimmert allerdings bei den meisten durch. Mit den jüngsten Beschlüssen stehen die Chancen gut, dass Thüringens Gaststätten ab dem 15. Mai wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. Trotz der wahrscheinlich strengen Auflagen, die einzuhalten sein werden, atmen die Gastronomen auf. Die aktuelle Situation können die meisten nicht mehr lange aushalten.

Anzeige

Dennoch erwarten die Betreiber keinen großen Andrang in den ersten Tagen. „Die Menschen sind verunsichert und haben Angst“, sagt Annett Kipping. Sie betreibt das Schnitzelhaus „Gassenhauer“ in der Pauritzer Straße. Das Lokal hat sie gepachtet und muss die Zahlungen trotz der Betriebsausfälle leisten. „Die Kosten holt man gar nicht wieder auf. Was man sich als Polster angespart hat, geht auch langsam zur Neige.“

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Annett Kipping vom Schnitzelrestaurant „Gassenhauer“ hofft auf eine baldige Wiedereröffnung. Ihr fehlen vor allem die zahlreichen Feiern, die normalerweise in ihrem Gasthaus stattgefunden hätten. Quelle: Mario Jahn

Familienfeiern für Gaststätten ausschlaggebend

Die Gaststätte sei seit dem 20. März geschlossen, der Koch in Kurzarbeit. „Wir haben überlegt, ob wir Gerichte außer Haus, also zum Abholen, anbieten. Aber Schnitzel sollen ja frisch gebraten und knusprig sein“, erklärt die Betreiberin. Außerdem hätte sich das nicht rentiert. Denn nur vom Tagesgeschäft überlebe der „Gassenhauer“ eigentlich nicht. „Wir brauchen Familienfeiern. Zwar werden die Lockerungen eingeführt und die Gäste können wieder kommen. Die Feiern bleiben aber trotzdem aus“, bedauert Kipping.

„Straßenverkauf deckt nur kleinen Teil“

Das Eiscafé „ Venezia“ ist auf dem Altenburger Markt schon seit 22 Jahren eine feste Größe. Und auch trotz Coronavirus und Einschränkungen gibt es beim Traditions-Italiener immer noch köstliches Eis. Denn Denis Doimo hat nach Ostern den Straßenverkauf gestartet. „Natürlich lebt unser Café davon, dass sich die Gäste hinsetzen und ihr Eis bei uns genießen. Der Straßenverkauf deckt nur einen kleinen Teil des üblichen Umsatzes“, sagt Doimo.

Gerade an sonnigen Tagen ist der Umsatzeinbruch schwer zu verkraften. Wo normalerweise die Tische voll besetzt waren, kommen nun ab und an Menschen, um sich eine Kugel Glück in der Waffel oder im Becher zum mitnehmen zu kaufen. „Unser Eis kann man auch zu Hause verzehren. Das wissen die meisten noch nicht“, so der Gastronom. Denn die Eisbecherkreationen kann man sich auch bestellen und abholen. „Dann ist es eben der Genuss auf dem Balkon oder im Garten“, lacht Doimo.

„Außer-Haus-Geschäft reicht nur für die Packung Zigaretten “

Die Möglichkeit, sich ganze Becher für zu Hause im Eiscafé abzuholen, bietet der Italiener nicht erst seit der Coronakrise an. Aber er macht definitiv verstärkt auf dieses Angebot aufmerksam. Ein Außer-Haus-Angebot gibt es auch im griechischen Restaurant „ Saloniki“. Geschäftsführer Anestis Grigoriadis sagt aber, dass es ein kaum merklicher Unterschied ist. „Die zwei, drei Gerichte am Tag helfen nicht wirklich. Es reicht gerade mal für eine Packung Zigaretten“, lacht der Gastwirt bitter.

Die schon hohen Schulden seien laut Grigoriadis nur mit dem Hilfspaket zu bewältigen. „Wir haben den Antrag gestellt und schon einen Teil der Hilfen bekommen.“ Allerdings decke die bislang ausgeschüttete Summe nicht das entstandene Minus. Kreditzahlungen habe die Gaststätte aussetzen können. Eine Rettung sieht er nur in der Wiedereröffnung Mitte Mai. „Wenn es nicht bald losgeht, dann können wir schließen und nach Hause gehen.“

„Kollegen geht die Luft aus“

Geschlossen ist auch die Gaststätte „Zur Leimrute“. Inhaber Jörg Kessel versucht dennoch eine positive Einstellung beizubehalten. Der Beschluss zur Wiedereröffnung gebe ihm Hoffnung, dass es nun vorwärts gehe. „Ich denke aber, dass viele Kollegen trotzdem auf der Strecke bleiben werden“, so Kessel. Denn er wisse von vielen Kollegen, dass ihnen die Luft ausgehe. „Die, die noch ein Jahr bis zur Rente haben, werden wahrscheinlich nicht nochmal von vorne anfangen wollen.“ Er wünsche sich wieder etwas mehr Normalität und dass er nicht mehr Bittsteller sei.

Er selbst habe den Ausfall für einen bereits vor der Coronakrise geplanten Umbau genutzt. „Wir möchten so schnell wie möglich anfangen, unsere Gäste zu bedienen“, sagt er. Um wieder ordentlich loslegen zu können, brauche es laut Kessel einen klaren Fahrplan. „Wir müssen mit anpacken können. Aber dafür müssen wir wissen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen.“ Es sei wichtig, dass die Gastwirte ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen können, so der Betreiber der „Leimrute“.

Silvia Meyer vom Gasthaus „Gesecus“ wünscht sich für die geplante Wiedereröffnung ab dem 15. Mai deutliche Informationen zu den Auflagen. Quelle: Mario Jahn

„Mussten alles auf Null zurückfahren“

Bis zur Schließung am 20. März sei im Gasthaus „Gesecus“ eigentlich alles normal verlaufen. „Wir hatten viele zufriedene Gäste und entsprechend gute Umsätze“, sagt Inhaberin Silvia Meyer. Dann habe sie alles auf Null zurückfahren müssen. Deshalb habe sie die Soforthilfe beantragt und sei positiv überrascht, dass die Abwicklung des Antrags auch schnell und unproblematisch verlief.

Die anfallenden Kosten für die Gaststätte habe sie nicht aufschieben wollen, um keine Schulden anzuhäufen. „Dann weiß man irgendwann nicht, was man zuerst bezahlen muss. Dafür sind die Soforthilfen gedacht“, so Meyer. Die aktuelle Lage sei kein Zustand und eigentlich müsse das Gasthaus auch bald wieder öffnen, sagt die Betreiberin. Dafür wünscht auch sie sich klare Ansagen, welche Vorbereitungen man treffen müsse.

Von Elena Boshkovska