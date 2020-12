Altenburg

Nach einem kurzzeitigen Knick am Dienstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Altenburger Land am Mittwoch wieder in die Höhe geschnellt. Das Gesundheitsamt registrierte 93 weitere Fälle – damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder über die 500er-Marke und liegt aktuell bei 522,4, teilte das Landratsamt mit.

In den bislang von Corona betroffenen Einrichtungen im Altenburger Land gebe es momentan keine neuen Infektionen. Das Infektionsgeschehen bleibe stattdessen weiter diffus und verteile sich auf viele Ortschaften im gesamten Kreisgebiet.

Anzeige

Amtsarzt thematisiert gemeindescharfe Fall-Statistik

Unterdessen hat Amtsarzt Prof. Dr. Stefan Dhein eine Reaktion auf die Kritik an der fehlenden öffentlichen gemeindescharfen Corona-Fall-Statistik angekündigt. Ab Mittwochnachmittag soll auf der Corona-Sonderseite der Landkreis-Homepage ein Videopodcast online gehen, in dem Dhein die Frage thematisiert: Gibt es im Altenburger Land eine tagaktuelle Auflistung des Infektionsgeschehens nach Kommunen? Weitere Themen seien die Gefährlichkeit des mutierten Coronavirus ist und ob Schulen und Kitas Treiber des Infektionsgeschehens sind.

Kritik an verspätetem Impfstart

Auch mit dem verzögerten Impfstart im Altenburger Land möchte sich der Amtsarzt befassen. Der Altenburger Landtagsabgeordnete Christoph Zippel ( CDU) kritisiert den späten Beginn der Corona-Impfungen im Landkreis. „Die Situation im Klinikum und in den Pflegeeinrichtungen ist dramatisch. Es kann doch nicht sein, dass wir beim Impfstart einfach vergessen werden“, beklagt Zippel.

Besonders irritiert äußert sich der Unionspolitiker über die Tatsache, dass bereits sechs Krankenhäuser in Thüringen Impfstoff-Lieferungen bekommen haben, aber noch nicht das Klinikum Altenburger Land. Dabei sei das Klinikum von der Landesregierung als eines der Schwerpunktkrankenhäuser für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen benannt worden. Es gelte als sogenannte Level-1-Klinik. „Wenn ich dann sehe, dass Eisenberg als Level-2-Klinik bereits Impfstoff erhalten hat und wir nur das bekommen sollen, was im Geraer Klinikum übrig bleibt, kann ich nur mit dem Kopf schütteln“, so Zippel.

Zippel fordert „schlüssige und transparente Impfstrategie“

Das gleiche Bild sieht der Landtagsabgeordnete bei den Pflegeeinrichtungen im Landkreis. „Zahlreiche Pflegeheime bei uns haben schon vor Wochen Hilferufe nach Erfurt gesendet. Sie haben sich vorbereitet und Eigeninitiative gezeigt. Trotzdem werden sie nun auf Januar vertröstet“, kritisiert Christoph Zippel. „Mir ist klar, dass der Impfstoff momentan noch knapp ist und Prioritäten gesetzt werden müssen. Aber dann bitte mit einer schlüssigen und transparenten Impfstrategie, die sich am tatsächlichen Infektionsgeschehen orientiert. Das erwarte ich von der Landesregierung und von der Kassenärztlichen Vereinigung.“

Von LVZ