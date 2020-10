Corona: Landrat positioniert sich zu weiteren Einschränkungen im Altenburger Land

Altenburg

Landrat Uwe Melzer ( CDU) hat am Mittwoch in einer Corona-Pressekonferenz deutlich Position bezogen: Wenn das Land Thüringen ihn nicht dazu zwingt, will er den Bürgern des Altenburger Landes keine zusätzlichen Einschränkungen auferlegen. Eine drastische Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen im Landkreis – etwa durch die Schließung von Einrichtungen oder Maskenpflicht im Freien – halte er zum aktuellen Zeitpunkt für nicht verhältnismäßig. Er appelliere vielmehr an die Vernunft der Menschen vor Ort.

Nächste Verfügung tritt am Sonntag in Kraft

Die nächste Allgemeinverfügung des Landkreises, die am Freitag in der OVZ abgedruckt wird und zum 1. November in Kraft tritt, werde sich deshalb nur marginal von der aktuell gültigen Fassung unterscheiden. Unter anderem werde dort geregelt, dass auf Privatfeiern in geschlossenen Räumen maximal 25 Teilnehmende zugelassen sind, unter freiem Himmel 50 Personen. Für öffentliche Veranstaltungen gelten Obergrenzen von 100 beziehungsweise 200 Teilnehmern. Außerdem gebe es kleinere Gäste-Einschränkungen bei Trauungen sowie bei Trauerfeiern. Letztgenannte sollen auf 25 Personen vor Ort begrenzt werden.

Neubewertung zweimal wöchentlich

„Wir orientieren uns damit an der nächsten Verordnung des Landes, die ebenfalls am 1. November in Kraft tritt“, erklärte Ronny, Leiter des Krisenstabs im Landratsamt. Der Krisenstab tage zweimal wöchentlich und werde die Situation immer wieder neu bewerten, sagte Uwe Melzer am Mittwoch während der Pressekonferenz, die im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin stattfand. Die Sicht der Kanzlerin, die für eine erneute Schließung von Gaststätten, Kulturhäusern und diversen Dienstleistungsbetrieben plädiert, teilt Melzer nicht.

Inzidenz-Wert steigt auf 125,28

Allerdings ist die Corona-Fallzahl im Altenburger Land vom Dienstag zum Mittwoch erneut um 25 Betroffene gestiegen – auf nun 269. 146 Personen haben die Erkrankung im Moment noch nicht überstanden, acht befinden sich im Krankenhaus, drei werden dort intensivmedizinisch versorgt. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 125,28 – das ist derzeit der höchste Wert unter den Landkreisen und Städten in Thüringen.

Kritik von Altenburgs OB Neumann

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) sieht deshalb deutlich mehr Handlungsbedarf als der Landrat. „Ich spreche mich dafür aus, die Maßnahmenempfehlungen des Bundes zu übernehmen und einen bundesweit einheitlichen Katalog an Regelungen anzuwenden“, sagte Neumann. Der Weg des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), den Landkreisen die Entscheidung über coronabedingte Einschränkungen zu überlassen, halte er für falsch. „Das Virus ist noch weitgehend unerforscht, die Langzeitfolgen sind unbekannt. Es muss also prioritär darum gehen, Ansteckungen zu vermeiden.“

Neumann setzt auf Maskenpflicht

Ein Anliegen sei ihm insbesondere die Maskenpflicht auch im Freien, konkret auf belebten öffentlichen Plätzen, unterstrich Neumann. Obwohl auch die nächste Allgemeinverfügung eine solche Pflicht nicht vorsieht, will sich Neumann dafür stark machen – vor allem mit Blick auf den Altenburger Wochenmarkt.

Nach den Ferien Präsenzunterricht

Hinsichtlich des Schulbeginns nach den Herbstferien sind sich Melzer und Neumann einig: Wo es keine akuten Infektionsfälle gibt, soll Regelunterricht stattfinden – also mit Präsenz der Schüler im Klassenzimmer. Von Fiebermessen oder Maskenpflicht im Unterrichtsraum ist derzeit keine Rede.

Von Kay Würker