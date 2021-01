Altenburg/Schmölln

„Das wäre irrwitzig.“ – Günter Lichtenstein mag gar nicht daran denken, wenn das eintritt, worüber einige Politiker schon laut nachdenken. Die Verlängerung des Lockdown bis Ostern. Schon jetzt sieht der Seniorenchef für seine regionale Baumarkt-Kette Leitermann durch die Beschränkungen große Probleme. Denn seit dem 15. Dezember kommt „ Otto Normalverbraucher“ in Baumärkte im Altenburger Land – bis auf eine einzige Ausnahme – nicht mehr rein. Rund 70 Prozent Umsatz ist beim Leitermann bereits weggebrochen, der Märkte in Altenburg und Schmölln sowie in Zwickau, Glauchau, Chemnitz, Rochlitz und Oelsnitz betreibt und seinen Firmensitz in Göpfersdorf hat. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Handwerker können einkaufen

Gänzlich geschlossen aber sind die Märkte nicht. Zugang haben zum Beispiel nach wie vor Handwerker und Gewerbetreibende, da der Leitermann auch ein Großhandel ist, für den die Schließung nicht gilt. Ausnahmen gibt es ebenso für den sogenannten Tierbedarf. Wer diese Dinge haben will, kann den Markt in Altenburg noch betreten, allerdings auch nur diese Waren kaufen. Der Leitermann in Schmölln bietet dies nicht an, weil dessen Zooabteilung zu klein ist. „Wir achten streng darauf, dass alle Märkte sich wirklich auf diese Ausnahmen beschränken“, sagt Lichtenstein. Noch gut in Erinnerung sind nämlich die strengen und auch verdeckten Kontrollen, insbesondere in Sachsen, beim ersten Lockdown im Frühjahr letzten Jahres.

Die Zooabteilung ist im Leitermann in Lödla noch zugänglich – mit Vorsichtsmaßnahmen. Quelle: Mario Jahn

Und schließlich gibt es noch Bestellungen über Telefon oder E-Mail. Diese Waren können abgeholt und nachträglich per Rechnung bezahlt werden. Ein Internet-Versand findet von Göpfersdorf aus statt, der natürlich stattliche Zuwachsraten aufweist.

In fast allen Märkten mussten seit Mitte Dezember Blühpflanzen und Blumen vernichtet werden, weil sie sich nicht mehr verkaufen ließen. Bis auf Glauchau, wo man diese Produkte weiterhin anbaut und bestellen kann und die dann ins Haus geliefert werden. „Das ist zwar kein Geschäft, aber eine Möglichkeit, unsere Kunden zu halten“, erklärt der Seniorchef.

Im Baumarkt Schmölln wird umgebaut. Ziel ist, den Platz für Camping und Gartenmöbel zu vergrößern. Quelle: Jens Rosenkranz

Lichtenstein blickt mit großer Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem hofft er auf mehr Sicherheit, ob, wie und wann den vielen von der Schließung betroffenen Betrieben geholfen wird. Dabei denkt der Unternehmer nicht nur an seine Firma. Besonders bangt er zum Beispiel um die kleinen Blumenläden, die auch alles wegwerfen mussten, was sie angebaut oder gekauft hatten. „Die Politik versucht, mit viel Geld viel abzuwenden. Aber es werden trotzdem etliche Händler auf der Strecke bleiben. Und leiden werden vor allem die Innenstädte“, befürchtet Lichtenstein.

Schmöllner Baumarkt wird umgebaut

Die teilweise Schließung hat der Leitermann auch genutzt. Zum Beispiel im Schmöllner Baumarkt. Der wird derzeit teilweise umgebaut. Gestärkt werden soll insbesondere der Gartenbereich, also Möbel und Camping, wo das Sortiment erweitert wird und der mehr Platz bekommt.

An die Beschränkungen anpassen musste sich auch Obi in Windischleuba. Dort ist der Zutritt ebenso nur mit Gewerbeschein erlaubt. Allerdings ist eine Online-Bestellung möglich. Die Ware wird im Wagen beim Abholen herausgeschoben und mit Karte bezahlt. Obi nutzt dabei gleichfalls die Möglichkeit der Thüringer Verordnung zur Regelung von Online-Angeboten. Danach ist die Abholung bestellter Waren durch Kunden zulässig, sofern die Übergabe kontakt- und bargeldlos außerhalb der Geschäftsräume erfolgt.

Von Jens Rosenkranz