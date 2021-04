Corona-Maßnahmen: Landkreis Altenburger Land verzichtet auf eigene Allgemeinverfügung

Altenburg

Die am Dienstag angekündigte Allgemeinverfügung für das Altenburger Land kommt nun doch nicht. Stattdessen entfaltet im Landkreis direkt die sogenannte Bundes-Notbremse Wirkung. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. „Alle Dinge, die der Landkreis in seiner Allgemeinverfügung hätte regeln müssen, sind nunmehr durch das vom Bundestag beschlossene und seit Freitag geltende Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite geregelt“, erklärte Behördensprecherin Jana Fuchs.

Neue Thüringer Verordnung

Noch am Donnerstagabend war die Kreisverwaltung davon ausgegangen, die Vorgaben des Bundes vor Ort mit einer eigenen Verfügung untersetzen zu müssen. Bereits am Dienstag hatte Landrat Uwe Melzer (CDU) darüber die Öffentlichkeit informiert, woraufhin insbesondere die geplanten Schul- und Kita-Schließungen für Diskussionen sorgten. „Doch seit Dienstag hat sich die Entscheidungslage immer wieder verändert – die jüngste Information kam in der Nacht zum Freitag aus Erfurt“, schilderte Jana Fuchs. Die Thüringer Corona-Verordnung soll nun an die bundesrechtliche Lage angepasst werden. Die kreiseigene Allgemeinverfügung habe sich danach erledigt.

Laut Bundesgesetz werden Schulen und Kitas bei einer Überschreitung des Inzidenz-Schwellenwertes von 165 geschlossen. Am Freitag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 128,3.

Von LVZ