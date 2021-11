Altenburg

Es wird zunehmend kritisch in Thüringens Krankenhäusern. Fast 27 Prozent der verfügbaren Intensivbetten im Freistaat sind derzeit mit Covid-19-Patienten belegt – in keinem anderen deutschen Bundesland ist der Anteil höher. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) rechnet gar damit, dass sich bis Monatsende die Zahl der Corona-Intensivpatienten verdoppeln wird. Steht damit auch dem Klinikum Altenburger Land der nächste Ausnahmezustand ins Haus? Arbeiten Ärzteschaft und Pflegende wieder am Limit? Die LVZ hat nachgefragt.

Wie prekär ist die aktuelle Situation im Klinikum?

In so manchem Krankenhaus erinnert in diesen Tagen die Situation an den vergangenen Winter. „Wir können nicht mehr jeden sicher versorgen“, sagte am Wochenende eine Intensivmedizinerin vom Wald-Klinikum Gera. In Altenburg allerdings wird die Lage als vergleichsweise entspannt beschrieben. „Wir befinden uns im normalen Krankenhausbetrieb, mit einigen coronabedingten Besonderheiten“, berichtet der Ärztliche Direktor, Professor Dr. Jörg Berrouschot. „Es stehen ausreichend Betten zur Verfügung, um alle Patienten aufzunehmen, die einer stationären Behandlung bedürfen.“ Die medizinische Versorgung aller Patienten sei sichergestellt.

Wie hoch ist derzeit die Zahl der Corona-Patienten?

In den letzten Tagen habe sich deren Zahl auf etwa 20 eingependelt, berichtet die Klinikumsleitung. Durchschnittlich zwei bis drei von ihnen müssen auf der Intensivstation (ITS) betreut werden. Aktueller Stand am Montag: 17 Covid-19-Erkrankte, davon drei auf der ITS.

Müssen wieder geplante OPs abgesagt werden?

Anfang Dezember wechselte das Altenburger Krankenhaus in den Notbetrieb, strich alle geplanten Behandlungen und Operationen, blieb nur noch für Notfälle und Corona-Patienten offen. So angespannt ist es im Moment nicht. Verschobene OPs?: „Im Vergleich zu anderen Thüringer Kliniken ist dies in der jetzigen Situation nicht der Fall“, sagt Professor Berrouschot. Das Altenburger Klinikum hilft sogar benachbarten Einrichtungen in Thüringen und Sachsen, die aktuell Kapazitätsprobleme haben. Die Neurologie hat von dort Patienten aufgenommen, hauptsächlich mit Diagnose Schlaganfall.

Ist das Altenburger Klinikum gewappnet, sollte die Zahl der Corona-Patienten wachsen?

„Wir nennen es ,auf Sicht fahren‘ – sollten wieder mehr Corona-Patienten behandelt werden müssen, werden wir die Stationen entsprechend umstrukturieren, wie wir es seit der zweiten Welle bereits tun“, skizziert der Ärztliche Direktor. „Die Bettenanzahl für Corona-Patienten geht dann zu Lasten der Betten für andere Patienten.“

Wie ist die Stimmung in der Belegschaft?

Berichte über Erschöpfung, aber auch Frust unter Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden in deutschen Krankenhäusern waren in den vergangenen Wochen oft zu lesen. Dass viele der Corona-Patientinnen und -Patienten in den Intensivbetten Ungeimpfte sind, trägt zur Missstimmung bei. Die Altenburger Klinikumsleitung will dieses Bild allerdings nicht transportieren. Die Stimmung sei „professionell“, erklärt Jörg Berrouschot. „Wir behandeln alle Patienten gleich.“ Die Frage nach aufgebrauchten Kraftreserven im Team stelle sich nicht: „Wir bemühen uns bestmöglich, unsere Arbeit zu machen, zum Wohle unserer Patienten.“

Dass der Job dennoch eine Herausforderung ist, bestätigt im LVZ-Gespräch eine langjährige Mitarbeiterin im Pflegedienst. „Wir hatten schon immer viel zu tun mit Schwerkranken und Pflegebedürftigen, unabhängig von Corona.“ Es sei generell sehr anstrengend, wenn für das Waschen von bis zu 15 bettlägerigen Patienten nur drei Leute an Personal am Wochenende zur Verfügung stehen.

Im Laufe ihrer Berufslaufbahn am Altenburger Klinikum habe die Zahl der zu pflegenden Patienten zugenommen, erzählt die Mitarbeiterin. Für den einzelnen bleibe dabei nicht mehr genügend Zeit. Die knappen Minuten würden zudem von der Dokumentationspflicht verschlungen. „Jede Kleinigkeit musst du dokumentieren. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Wir haben zu viel Bürokratie. Dabei empfinde ich es als meine Berufung, mich um Patienten zu kümmern.“

Bei wie vielen Covid-Patienten handelt es sich um Impfdurchbrüche?

Obwohl die Impfung die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufes verringert, müssen sich auch geimpfte Personen im Altenburger Klinikum mit Covid-19-Symptomen stationär behandeln lassen. Dr. Elisabeth Skusa schätzt deren Zahl auf aktuell etwa die Hälfte der im Klinikum liegenden Corona-Patienten.

Skusa ist Oberärztin der Station, auf der die Covid-19-Betroffenen versorgt werden. „Die Impfung ist dennoch sinnvoll, denn die geimpften Patienten zeigen weniger Symptome und mildere Verläufe der Erkrankung“, stellt die Medizinerin fest. „Insbesondere für Risikopatienten ist die Impfung wichtig, da sonst weiterhin schwere Erkrankungsverläufe auftreten können.“ Um den Impfschutz im Altenburger Land zu erhöhen, plant das Klinikum für den 20. November eine Aktion für Menschen ab 75 Jahre aus dem Landkreis (siehe Infobox).

Impf-Booster-Aktion für Menschen ab 75 Das Klinikum Altenburger Land organisiert am Sonnabend, 20. November, einen Impftag für Booster-Impfungen – von 8 bis 15 Uhr in einer Arztpraxis des MVZ im Medicum. Die Praxis ist ausgeschildert. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Einwohner des Altenburger Landes aus dem häuslichen Umfeld, die über 75 Jahre alt sind und eine dritte Impfung benötigen, keine Erst- und Zweitimpfungen. Die letzte Impfung muss mindestens fünf Monate zurückliegen. Jeweils ein Angehöriger kann zur Begleitung mitkommen. Mitzubringen sind die Chipkarte, der Impfausweis und eine FFP2-Maske. Eine Anmeldung ist nicht möglich. Es wurden mehrere Hundert Impfdosen bestellt. Die Organisatoren empfehlen, das ganze Zeitfenster bis zum Nachmittag auszunutzen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Die Parkplätze vor dem Medicum sowie der Parkplatz 1 können von den Besuchern der Impfaktion unentgeltlich genutzt werden. Weitere Infos unter www.klinikum-altenburgerland.de.

Haben Mitarbeitende den Dienst quittiert wegen coronabedingter Belastungen?

„Davon ist uns nichts bekannt“, sagt Jörg Berrouschot. Die Anzahl der Ärzte und Pflegekräfte im Altenburger Klinikum habe sich seit der dritten Welle nicht verändert. Natürlich seien derzeit nicht alle Stellen im Pflegebereich besetzt, das sei aber normal. Im Moment sucht das Krankenhaus per Stellenausschreibung fünf Mitarbeitende im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege.

Sind neue Einschränkungen für Besucher des Klinikums zu erwarten?

Der Corona-Stab des Krankenhauses, in dem Ärzte, Pflegekräfte und Mitarbeitende der Stabsstelle Hygiene die aktuelle Situation bewerten, ist seit einiger Zeit wieder aktiv. Besprochen werden dort auch Besucherregelungen. „Wir haben aus der letzten Welle gelernt und werden, so weit es irgendwie geht, immer Besucher ins Klinikum zu ihren Angehörigen lassen“, versichert Jörg Berrouschot, Leiter des Corona-Stabes. Aktuell gilt für Gäste die 3G-Regelung. Wer rein will, muss sich vorher online unter https://besucher-klinikum-abg.de/ registrieren. Außerdem ist eine FFP2-Maske mitzubringen und zu tragen.

Wie ist die aktuelle Situation in der Notaufnahme?

Im Frühjahr 2020, kurz nach Beginn der Pandemie, war die Patientenzahl in der Altenburger Notaufnahme um rund 30 Prozent gesunken. Insbesondere, weil potenzielle Patienten Sorge hatten, sich anzustecken, und deshalb trotz dringenden Behandlungsbedarfs lieber zu Hause blieben. Davon ist im Moment keine Rede, sagt der Ärztliche Direktor. Die Patientenzahlen seien aktuell nicht eingebrochen. „Im Gegenteil, wir behandeln eher mehr Patienten.“

Von Kay Würker und Dana Weber