Viele haben es schon geahnt, nun ist die Nachricht offiziell: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen bezüglich der Großveranstaltungen findet die für den 13. Juni geplante 21. Altenburger Museumsnacht nicht statt. Das meldete am Donnerstag das Lindenau-Museum als langjähriger Mitveranstalter.

Die Altenburger Museumsnacht hat sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte zu einer festen Größe im Kulturkalender der Stadt entwickelt. Bei meist sommerlichen Temperaturen hielten das Lindenau-Museum, das Naturkundemuseum Mauritianum und das Residenzschloss zusammen mit dem Teehaus Altenburg Förderverein und dem Förderverein „Historisches Frisörhaus“ Altenburg immer wieder aufs Neue zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt bereit.

Eröffnung der Kunstgasse 1 war geplant

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona macht die 21. Ausgabe zunichte. Ein Ersatztermin in diesem Jahr ist nicht vorgesehen. „Die Direktoren der teilnehmenden Häuser folgen einem Beschluss der Bundesregierung und der Landesregierungen, in dem Wissen, dass die Gesundheit für die Besucherinnen und Besucher an oberster Stelle steht“, begründet der Pressesprecher des Lindenau-Museums, Steven Ritter. Gerade hinsichtlich der hervorgehobenen Stellung des alljährlichen Kulturfestes wiege diese Entscheidung für die Verantwortlichen umso schwerer.

Insbesondere für das Lindenau-Museum wäre der 13. Juni ein besonderer Tag gewesen, wollte man im Rahmen der Museumsnacht doch auch das Interim in der Kunstgasse 1 feierlich eröffnen. In den Räumlichkeiten unweit des Marktplatzes der Stadt will das Lindenau-Museum bis zur Wiedereröffnung des Museumsgebäudes an der Gabelentzstraße eine kleine Schau zeigen, die einen Einblick in die umfangreiche Sammlung ermöglicht. Zudem sollen hier in den kommenden Jahren die Kurse des Studios Bildende Kunst und Angebote der Kunstvermittlung stattfinden.

Das Interim in der Kunstgasse 1 soll nun trotzdem „baldmöglichst“ eröffnet werden – nun eben ohne publikumsträchtigen Rahmen.

