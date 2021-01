Altenburg

Lena Ungvári und Lutz Gebert sind zufrieden. „Wir hatten gut zu tun“, sagte der Inhaber der Neuen Apotheke zum Start des Altenburger Corona-Schnelltestzentrums, das der Pharmazeut mit seiner Kollegin von der Aesculap-Apotheke aus der Taufe gehoben hat. Elf Antigen-Schnelltests mit Rachenabstrichen über die Nase führte das Duo in voller Schutzmontur in den Räumen der früheren Kinderarzt-Praxis in der Wielandstraße 2 am Montag durch. Einer – gleich der erste – war positiv. Es war die Patientin null, eine Mitarbeiterin Geberts.

Hoffnung auf früheres Unterbrechen der Infektionsketten

So sieht der Corona-Schnelltest aus, den es in der Altenburger Wielandstraße 2 nach vorheriger Terminvereinbarung für Selbstzahler gibt. Quelle: Mario Jahn

„Sie hatte mich schon vorgewarnt“, erklärte der Apotheker. Während es für seine Angestellte direkt in häusliche Quarantäne ging, wurde das positive Testergebnis ans Gesundheitsamt gemeldet, das nun einen PCR-Test anordnet. Ist auch dieser positiv, folgen die Anordnung zur Absonderung, werden Kontakte nachverfolgt und so weiter. „Vielleicht können wir die Infektionsketten so etwas früher zu unterbrechen“, umreißt Lena Ungvári den Sinn des Schnelltests, den symptomfreie Erwachsene ab 18 Jahren machen können und dessen Ergebnis 15 Minuten nach dem Abstrich feststeht, und ihr Kollege ergänzt: „Und wir müssen nicht weitere Mitarbeiter in Quarantäne schicken.“

Ein kleines Stück Sicherheit – für etwa 24 Stunden

Etwa 15 Minuten nach dem Rachenabstrich durch die Nase steht das Ergebnis des in Altenburg 38 Euro kostenden Schnelltests fest. Quelle: Mario Jahn

Kaum hat Gebert das gesagt, verabschieden sich die vorerst letzten drei Kunden für den Auftakt. „Bis bald“, sagten sie fast zeitgleich zufrieden. Schließlich attestiert ihnen der Zettel, den sie in den Händen halten, ein negatives Ergebnis. Kein Corona – ein kleines Stück Sicherheit, zumindest zeitweise. „In den nächsten 24 Stunden ist es ziemlich sicher, dass sie niemanden anstecken können“, erklärt Lena Ungvári, die mit ihrem Geschäftspartner die Idee zum Schnelltestzentrum binnen einer Woche in die Tat umsetzte.

Vielfältige Anlässe für Schnelltests

Am Montagmittag lag für Dienstag erst eine Terminanmeldung vor, bis Ende des Monats gibt es aber schon weitere Buchungen. „Der Bedarf entsteht meist sehr spontan“, so Ungvári. Die Anlässe für einen Schnelltest sind nicht nur am Montag vielfältig. Sie reichen von Arbeiten in Bayern bis zu geplanten Besuchen im Pflegeheim oder eines diamantenen Hochzeitspaars. „Wir haben auch schon die Anfrage einer Schule, die jede Woche mit 20 Leuten kommen will“, so Gebert, und Ungvári fügt an: „Je nach Bedarf werden die wir die Testzeiten noch verändern.“ Bis zu 24 Schnelltests seien in zwei Stunden möglich.

Info: Corona-Schnelltestzentrum, Wielandstr. 2, 04600 Altenburg: montags, mittwochs, freitags 9-11 Uhr, dienstags und donnerstags: 18-20 Uhr, Terminvereinbarung: www.terminland.de/schnelltestzentrumaltenburg; Kosten: 38 Euro/Test

Von Thomas Haegeler