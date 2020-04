Altenburg

Am vergangenen Freitag gab es in Altenburg das erste Corona-Todesopfer. Ein 85-jähriger Mann verstarb an den Folgen einer Coronavirus-Infektion im Klinikum Altenburger Land. Seither sind zwei weitere Männer im Alter von 51 und 79 Jahren in einem Klinikum außerhalb des Altenburger Landes verstorben, wie das Landratsamt am Montag mitteilte.

Gleichzeitig ist die Zahl der Infizierten leicht angestiegen.Insgesamt verzeichnet der Landkreis 45 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das sind gegenüber der letzten Statistik von Freitag vier Neuinfizierte. Von den 45 Infizierten sind 26 Personen bereits wieder genesen. In stationärer Behandlung befinden sich derzeit drei Patienten, davon muss eine Person intensivmedizinisch betreut werden.

Von Lilly Günthner