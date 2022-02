Gößnitz

Das Datum rückt immer näher: 15. März. Zu diesem Tag soll in Pflegeeinrichtungen für Mitarbeitende eine Impfpflicht in Kraft treten. Wer bis dahin keinen vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus vorweisen kann, könnte in letzter Konsequenz seine Arbeitsstelle verlieren.

Paul Langenfeld ist Geschäftsführer des Tagespflegedienstes Elke Reichelt in Gößnitz und kann gar nicht so genau sagen, wie er sich in diesen Tagen fühlt. „Ich habe mir im Januar viele Gedanken gemacht“, sagt er. Seine Tagespflege arbeitet eng mit dem Wohnpark „Altes Stadtcafé“ in Gößnitz zusammen. Seine rund 40 Mitarbeitenden setzen sich aus Pflegekräften und Servicekräften im Küchenbereich zusammen.

Anonyme Fragebögen für die Mitarbeitenden

Neun von ihnen sind noch nicht geimpft. „Ich habe eine Umfrage gemacht, anonym und freiwillig“, erzählt er. Von den 41 Fragebögen, die er ausgegeben hat, hat er 35 zurückerhalten. Und neun davon haben auch erklärt, warum die jeweiligen Mitarbeitenden bis jetzt noch nicht den Schritt zur Impfung gemacht haben. „Es gibt verschiedene Gründe. Zum Beispiel, dass die Impfung nicht sicher vor einer Infektion schützt. Oder Angst vor möglichen Nebenwirkungen.“

Paul Langenfeld in seiner Tagespflege-Einrichtung. Quelle: Mario Jahn

Dass diese neun ihre Meinung noch ändern, hält Langenfeld für wenig wahrscheinlich. Aber ob sie Mitte März dann auch seine Einrichtung verlassen werden oder müssen, da sagt er ganz offen: „Das weiß ich nicht. Es gibt noch so viele Dinge, die ungeklärt sind.“ Zum Beispiel: „Wir haben einen Arbeitsvertrag. Und in dem steht die Impfpflicht nicht drin.“ Paul Langenfeld will deswegen nun einen Schritt nach dem anderen gehen. „Am 15. März werden wir dem Gesundheitsamt die melden, die noch nicht geimpft sind. Und das muss dann entscheiden, was passieren soll.“

Finanzielle Auswirkungen auch für Patienten

Sollte das Personal jedoch tatsächlich nicht mehr befugt sein, bei ihm zu arbeiten, dann könnte das für Paul Langenfeld eine drastische Konsequenz nach sich ziehen: „Wir müssten zuerst unsere Tagespflege schließen.“ Harte Worte, die er nüchtern ausspricht, so als hätte er sie schon hundert mal in seinem Kopf hin- und hergewälzt. „Wir hätten nicht mehr genügend Personal, um die 30 Patienten, die in die Tagespflege kommen, zu versorgen.“ Nicht nur für ihn hat das finanzielle Auswirkungen, auch für seine Klienten. „Wenn die Leute in eine Tagespflege gehen, springt die Pflegekasse ein und zahlt. Wenn es da aber einen Wechsel gibt, müssen die Leute die Kosten selbst übernehmen.“

Vielleicht zieht er auch nach Amerika

Mitte Januar hatte der Geschäftsführer eine Annonce geschaltet, um nach Ersatz zu suchen. Eine Bewerbung hat er bis jetzt erhalten. „Ich lasse es kommen, wie es kommt. Und dann muss ich entscheiden, ob wir hierbleiben oder wegziehen.“ Es wäre vielleicht nicht nur ein Umzug in eine andere Stadt. Vielleicht zieht es Langenfeld ganz woanders hin: Nach Amerika, wo seine Wurzeln liegen. „Ich bin Amerikaner, meine Kinder sind Amerikaner“, sagt er mit leichtem Akzent. „30 Jahre habe ich in Deutschland gelebt.“ Und dann wieder gehen? „Keine leichte Entscheidung, nein.“

Von Katharina Stork