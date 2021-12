Altenburg

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen trägt virale Züge. Waren es nach Schätzungen von Beobachtern anfangs nur einzelne bis höchstens 20 Leute, die im Herbst an der Brüderkirche auf ihre Runden durch die Altenburger Innenstadt starteten, wuchs die Zahl in den Wochen darauf stetig. Am 13. November war von circa 30 Menschen die Rede, in der Woche danach bereits von 100 bis 150. Am 29. November variierten die Angaben von 370 bis 400, ehe das Geschehen am Nikolaustag mit rund 800 Personen seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Die Botschaft der Teilnehmenden: Kritik an den geltenden Schutzmaßnahmen gegen Corona-Infektionen. Die Zusammenkünfte sind nicht angemeldet, berichtete das Landratsamt als zuständige Versammlungsbehörde auf LVZ-Nachfrage. Ein Versammlungsleiter sei nicht bekannt. Doch in den sozialen Medien, bei Facebook und Telegram, werden die Treffen eifrig thematisiert und geteilt, deklariert als „Spaziergänge“. Dabei sind diese Montagstreffen längst weit mehr als ein Protest von Altenburgern in Altenburg. Augenzeugen berichten seit 20. November von einer zunehmenden Zahl auswärtiger „Spaziergänger“, die vor allem aus den angrenzenden Landkreisen und Bundesländern kommen.

„Bewusste Umgehung und Missachtung von Vorschriften aktiv verfolgen“

Kommunal- und Landespolitiker sind alarmiert, fordern die zuständigen Vollzugs- und Ordnungsbehörden mehr oder weniger deutlich zum Handeln auf. „Ich erwarte, dass Polizei und Versammlungsbehörde die Meinungs- und Versammlungsfreiheit schützen, jedoch auf der anderen Seite die bewusste Umgehung und Missachtung von Vorschriften aktiv verfolgen“, sagt Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann.

Der CDU-Politiker betont seine allgemein offene Haltung gegenüber friedlichem Protest im öffentlichen Raum. „Es ist grundsätzlich nichts gegen Meinungsäußerungen oder Protestveranstaltungen zu sagen, vor allem dann nicht, wenn staatliche Maßnahmen oder Entscheidungen kritisiert werden“, unterstreicht Neumann. Das gelte im Grundsatz auch für die so genannten „Spaziergänge“. Jedoch: „Wenn offenkundig Protestveranstaltungen organisiert werden und dafür auch noch gezielt öffentlich geworben wird, handelt es sich um eine Versammlung und müsste demnach angemeldet sein – mit klar benannten Verantwortlichen, die für die Einhaltung der Versammlungsauflagen geradestehen.“

Fokus auf Altenburg und Greiz

Das Thema beschäftigt inzwischen auf landespolitischer Ebene, da in verschiedenen Thüringer Städten inzwischen wöchentlich „Spaziergänge“ stattfinden. Ein besonderer Fokus der Landespolitik liegt dabei auf den Städten Altenburg und Greiz, bestätigt der Altenburger CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel. Hintergrund: Die Proteste dort werden von der rechtsextremen Partei „Freie Sachsen“ stark unterstützt. Diese zählt das Altenburger Land zu ihrem Einzugsgebiet, bezeichnet es als Westsachsen. „Zwischen dieser Gruppierung und der Thüringer Corona-Protestbewegung gibt es einen nachweisbaren Austausch, der sich vor allem an digital geteilten Inhalten festmachen lässt“, erklärte der Thüringer Landesverfassungsschutz.

Wie also umgehen mit den „Spaziergängen“ in Altenburg an den kommenden Montagen? Christoph Zippel bezeichnet die Thematik als „zwiespältig“. Er gestehe es jedem zu, „demokratische Rechte zu nutzen und friedlich ein Zeichen zu setzen“. Außerdem dürfe auf formale Rechtswidrigkeiten wie den Verzicht auf Masken nicht mit Polizeiknüppeln reagiert werden. Allerdings empfinde er die Verstöße gegen Corona-Regeln angesichts überlasteter Rettungskräfte als verwerflich. Zippel spricht sich für Bußgelder aus, befürwortet dafür den Einsatz eines polizeilichen Videowagens, der vor Ort in den letzten Wochen nicht zu sehen war. „Und sobald die Situation bei den ,Spaziergängen’ eskaliert, muss die Polizei mit aller Härte des Rechtsstaats dagegen vorgehen.“

Bei Sonntagsspaziergängen in der Vergangenheit war die Polizei mit Videowagen in Altenburg präsent. Quelle: Mario Jahn

„Der Rechtsstaat darf sich nicht auf der Nase herumtrampeln lassen“

Der Altenburger Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Plötner wird mit Blick auf die Arbeit der Behörden noch deutlicher: „Die polizeilichen Lagen müssen besser als bisher vorbereitet werden, der Rechtsstaat darf sich nicht auf der Nase herumtrampeln lassen“, sagt er. Dazu gehöre auch, dass die Einsatzkräfte nicht alleine im Regen stehen gelassen werden. „Es ist frühzeitig für eine angemessene Präsenz zu sorgen, um Maßnahmen auch deeskalierend umsetzen zu können.“ Das Verhalten der Montagsspaziergänger ohne Masken und Abstände bezeichnet Plötner als „unverantwortlich und unsolidarisch“.

Hilfreich wäre, um Verstöße zu ahnden, auch die Anwesenheit von Vertretern des Ordnungsamtes. „Bislang waren keine Mitarbeitenden des Landratsamtes in der Funktion als Versammlungsbehörde bei den ,Spaziergängen’ vor Ort“, teilte die Behörde auf Anfrage mit.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat den Versammlungsbehörden am Freitag den Rücken gestärkt – mit einer „Handreichung zum Umgang mit einer Versammlungslage“. Es sei der Eindruck entstanden, so Maier, bei den „Spaziergängen“ würden Coronaverordnungen nicht gelten und die Behörden untätig neben den Protestierenden stehen. „Diesem Eindruck muss dringend durch konsequentes Handeln aller beteiligten Behörden, insbesondere der Versammlungsbehörden und der Polizei, entgegengewirkt werden.“

Maximal 35 Personen

Laut der Handreichung gilt eine Versammlung als rechtswidrig, wenn zum Beispiel mehr als 35 Personen teilnehmen, der überwiegende Teil keinen Mund-Nase-Schutz trägt oder die Versammlung nicht angezeigt wurde, obwohl zuvor in sozialen Netzwerken eine Mobilisierung stattfand. Für die Auflösung durch die Polizei müssten aber mehrere Verstöße zusammenkommen. Außerdem gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und es müssten vor der Auflösung andere Maßnahmen, wie Auflagen oder Beschränkungen, ergebnislos geblieben sein.

Altenburgs OB Neumann setzt noch Hoffnung in die Vernunft, appelliert: „Der Großteil der Altenburger Bevölkerung hält sich unter erheblichen Entbehrungen an die pandemiebedingten Einschränkungen. Und jene, die aktiv die Pandemie bekämpfen, sind mittlerweile mit ihren Kräften am Ende. Gerade für sie ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn so genannte ,Spaziergänger’ gegen Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen.“

Von Kay Würker und Thomas Haegeler