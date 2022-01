Altenburg/Meuselwitz

Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete: Hunderte Kritiker der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen trafen sich am Montag gegen 18 Uhr zum „Spaziergang“ durch die Altenburger Innenstadt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl diesmal auf rund 1000 Personen, Schätzungen aus den Reihen der Mitlaufenden fielen höher aus. Der Protestzug endete schließlich auf dem Marktplatz mit anhaltendem Beifall.

Zeitgleich hatte die evangelische Kirchgemeinde Altenburg erneut zum Friedensgebet in die Brüderkirche eingeladen. Pfarrer Andreas Gießler kam auf den 1945 ermordeten Theologen Dietrich Bonhoeffer zu sprechen – und beklagte „Geschichtsvergessenheit“, wenn „in diesen Tagen von Corona-Faschismus die Rede ist“ und damit Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 mit Gräueltaten des NS-Regimes gleichgesetzt würden.

Einzige angemeldete Gegenveranstaltung in Meuselwitz

In Meuselwitz versammelten sich rund zwei Dutzend junge Leute zur einzigen offiziell angemeldeten Gegenveranstaltung im öffentlichen Raum, um den „Spaziergängern“ zu widersprechen. „Wir möchten zeigen, dass es auch andere Sichtweisen gibt“, sagte Versammlungsleiter Max Rolle. Dass auch in Meuselwitz montags gegen Corona-Regeln „spaziert“ wird, habe ihn zu der Contra-Aktion angespornt, sagt er – ihn, seinen Freundeskreis und weitere Gleichgesinnte. Zum zweiten Mal trafen sie sich am Montag vor dem Rathaus.

Die Polizei habe die vergleichsweise kleine Protestgruppe jedoch in eine ziemlich absurde Situation gebracht, schildert der 20-Jährige. „Acht Beamte waren gekommen, um unsere angemeldete Aktion zu beaufsichtigen, während sich gleich nebenan auf dem Markt etwa 50, 60 Personen unbehelligt zu einem nicht angemeldeten und nicht coronakonformen Demonstrationszug zusammenfinden konnten. Dort flogen auch laut krachend Böller durch die Gegend. Aber anders als in Erfurt oder Sömmerda blieb all das ohne Konsequenzen.“

Max Rolle: „Ich wurde von den Beamten belehrt“

Max Rolle – er ist der Bruder der Kommunalpolitikerin Tina Rolle, die an dem Gegenprotest jedoch nicht beteiligt war – zeigte sich verärgert über das Verhalten der Polizisten. Vor einer Woche sei es vor dem Rathaus gar zu einer direkten Konfrontation zwischen „Spaziergängern“ und Gegendemonstranten gekommen. „Auf meine Frage, wie ich mich zu verhalten habe, wenn das diese Woche wieder passiert, wurde ich von den Beamten belehrt: Ich sei selbst verantwortlich, Personen von der Versammlungsfläche fernzuhalten, die keine Maske tragen, zu wenig Abstand halten oder die Teilnehmerzahl unseres Protestes auf über 35 erhöhen.“

Max Rolle, ein gebürtiger Meuselwitzer, am Montag auf der Demo. Quelle: privat

Für Max Rolle war das der Höhepunkt der Absurdität, sagt er. „Es stand im Raum, dass unsere angemeldete und entsprechend mit Auflagen versehene Veranstaltung im Zweifel aufgelöst wird, während der unzulässige Spaziergang mangels Versammlungsleiter ohne Konsequenzen bleibt.“

Der gebürtige Meuselwitzer und seine Freunde wollen dennoch präsent bleiben. Für kommenden Montag, 18 Uhr, haben sie den nächsten Gegenprotest angekündigt.

Von Kay Würker