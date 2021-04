Altenburg

Die Aktionen der „Elterinitiative gegen die Corona Maßnahmen im Altenburger Land“ (EICAL) sind auch von Seiten des Kreiselternbeirats (KEB) und unter Schülern beobachtet worden. Die Meinungen über die Proteste gehen dabei allerdings auseinander.

Kreiselternbeirat bietet sich als Vermittler an

Einig ist man sich auf Seiten der Eltern- und Schülervertreter, dass die EICAL-Initiatoren mit ihrem Protest in Teilen deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind. Insbesondere die zu Ostern vor dem Landratsamt abgestellten Kinderschuhe stoßen dabei auf Ablehnung. „Von der Symbolik, die damit transportiert wird und die an die NS-Zeit erinnert, distanzieren wir uns ausdrücklich“, teilt Hannes Schulte vom Kreiselternbeirat mit. Auch von den von EICAL-Gründerin Madeleine Winterling erwähnten Ausgrenzungen von testunwilligen Schülern oder von Schulleitern auf Eltern ausgeübtem Druck habe der KEB seines Wissens nach bislang keine Kenntnis erlangt. „Sollten derartige Fälle jedoch an uns herangetragen werden, bieten wir uns selbstverständlich als Vermittler an“, betont Schulte.

Ohnehin stehe man stets als neutrale Stelle bereit, solange der Dialog gesittet verlaufe. Das sei in großen Teilen im Altenburger Land, gerade im Vergleich zu anderen Orten im Freistaat, der Fall, bilanziert Schulte. „Es herrscht aus unserer Sicht eine große Besonnenheit unter den Eltern, wenn auch einige, etwa beim Thema Masken und Tests, durch die Decke gehen“, so sein Eindruck. Man könne die Sorgen und den Unmut der Eltern gut verstehen, insbesondere mit Blick auf den bisherigen Flickenteppich an Maßnahmen in Thüringen. Wichtig sei aber auch: „Der KEB ist am Ende nicht der Entscheider.“

Schülersprecher: Schüler tragen Maßnahmen mit

Auch auf Seiten der Schüler im Altenburger Land sieht man die Protestaktionen durchaus kritisch. Als „sinnlos“ bezeichnet etwa Regelschul-Kreissprecher Leon-Justin Kratsch die Aktionen. „Ändern an der Situation können wir sowieso nichts, sondern müssen uns arrangieren“, so seine Meinung. Statt sich gegen die Testungen zu wenden, hält er eher sogar eine Pflicht für geboten. Denn: „Letztlich erreichen wir mit den Tests ja das, was die Eltern auch wollen: Dass die Schulen am Ende wieder offen sein können und wir im Klassenverband lernen können.“

Ähnlich bewertet auch Malte Reinstein die Situation. Der Schülersprecher für die Gymnasien im Kreis äußert scharfe Kritik an der von der Initiative verwendeten Symbolik, sieht darin gar ein Stück weit eine „Verharmlosung“ gegeben. Zwar sei der Protest grundlegend nachvollziehbar. Allerdings sei der Großteil der Schüler aus seiner Sicht „nicht gegen die Masken, sondern für die Schule“, wie er es formuliert. Generell werde zwar auch unter den Jugendlichen debattiert, ob die Maßnahmen konsequent oder inkonsequent seien. „Aber allgemein ist die Zustimmung da, weil wir dadurch eben wieder in die Schule gehen können, wenn es die Zahlen erlauben.“

