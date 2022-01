Corona-Proteste, Bauprojekte, Personalien - OB André Neumann sagt, wie es in Altenburg weitergeht

Altenburg

In Altenburg gibt es einige Baustellen. Diese beginnen bei gut besuchten Corona-Protesten, reichen über vakante Schlüsselpositionen im Rathaus bis hin zu immer wieder verschobenen Bauprojekten. Im Interview erklärt Oberbürgermeister André Neumann (CDU), wie es in der Skatstadt weitergeht.

Herr Neumann, seit Wochen versammeln sich montags in Altenburgs Innenstadt Hunderte, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie haben dabei die Nicht-Einhaltung von Regeln kritisiert. Wo waren Sie an den Montagabenden?

André Neumann: Am letzten Montag war ich beim Friedensgebet, weil das eine Plattform des Dialogs ist. Am Montag vor Weihnachten war ich im Rathaus, weil ich erst analoge und dann digitale Bürgersprechstunde hatte. Den Montag zuvor habe ich das Szenario von zu Hause aus beobachtet.

Direkter Dialog keine sinnvolle Form, Argumente auszutauschen

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auf die Straße zu gehen und mit den Leuten zu reden?

Nein. Ich glaube nicht, dass der direkte Dialog des Oberbürgermeisters mit 1000 Spaziergängern eine sinnvolle Form ist, Argumente auszutauschen. Wir als Stadt machen mannigfaltige Angebote, um ins Gespräch zu kommen – digitale und analoge Bürgersprechstunde oder über soziale Medien. Und wer persönlich mit mir reden will, bekommt einen Termin.

OB André Neumann: Wer mit mir persönlich sprechen will, bekommt einen Termin. Quelle: Mario Jahn

Vom Abwarten wird sich aber nichts ändern. Verständnis und Überzeugung leben vom Austausch...

Um die Gründe zu wissen, warum sie spazieren, braucht man nicht vor Ort gehen, weil hier aus unserer breiten Gesellschaft Menschen mitspazieren, die man im täglichen Umfeld trifft und sich mit ihnen unterhält. Von daher kenne ich die vielfältigen Gründe. Dadurch und durch meine Posts im Netz ist mein Standpunkt auch diesen Gruppen hinreichend bekannt.

„Ich bin im Grunde mit den Maßnahmen einverstanden.“

Wie lässt sich das Problem aus Ihrer Sicht lösen oder zumindest ein Ansatz finden?

Es braucht hier keinen Ansatz. Es gibt eine Pandemie mit Maßnahmen, die bundes- und landesweit und maximal auf der Ebene der Allgemeinverfügung kreisweit entschieden werden. Diese kann man kritisieren und sollte das auch dürfen, wenn man anderer Meinung ist. Als Oberbürgermeister kann ich aber für Altenburg nicht die Corona-Regeln außer Kraft setzen oder eine Impfpflicht verhindern.

Als Mitglied des CDU-Landesvorstands können Sie aber Ängste und Vorbehalte nach Erfurt transportieren.

Die Thüringer CDU ist durchaus kritisch, etwa beim Thema Bildung. Hier liefert Minister Helmut Holter eine extrem schwache Performance ab. Auch manch beschlossene Maßnahme ist kritisiert worden. Ein Aussetzen der Corona-Maßnahmen möchte ich gar nicht, weil Menschen ins Krankenhaus kommen, sterben oder Langzeitfolgen haben. Ich bin im Grunde mit den Maßnahmen, die Pandemie-Ausbreitung zu verlangsamen, einverstanden.

Da geht’s lang: Das Stadtoberhaupt gibt die Richtung vor. Quelle: Mario Jahn

Und Ihre Aufforderung an die Polizei, Verstöße zu ahnden...

...erhalte ich aufrecht. Das kann mit Kamerawagen passieren oder mit anderen Methoden. Ich spreche mich aber gegen ein Blockieren oder Auflösen aus, solange die Veranstaltung ohne staatsfeindliche Symbole, ohne Parolen und ohne Gewalt durchgeführt wird. Solange es friedlich bleibt, muss unsere Demokratie das aushalten.

Altenburg ist kein hoffnungsloser Fall

Ein anderes Problemfeld sind die bereits nach wenigen Monaten wieder vakanten Schlüsselposten im Citymanagement und im Bauamt. Ist die weitere Entwicklung der Stadt durch die Abgänge von Henriette Schaller, Livia Maria Andreas und weiteren Fachkräften im Baubereich nun zum Scheitern verurteilt und Altenburg ein hoffnungsloser Fall?

Wer genau hinschaut, erkennt das Gegenteil. Die Entwicklung, die gerade stattfindet, kann man – außer im Straßensanierungsprogramm – natürlich noch nicht immer in Baggern und Baugerüsten sehen. Diese sieht man, was Innenstadt, Josephinum, Ernestinum, Landesgartenschau, Teichgebiet und Schlossareal betrifft, erst nach den Planungsphasen. Aber es geht rasant voran. Bekommen wir die Landesgartenschau, werden wir ab 2025 in Altenburg so viele Baufahrzeuge sehen wie lange nicht.

Bevor es an die weitere Stadtentwicklung gehen kann, muss OB André Neumann aber erst mal einige Baustellen im Rathaus abarbeiten. Quelle: Mario Jahn

Über die Stadtbibliothek im Ernestinum wird schon gut zehn Jahre geredet. Wann geht’s los?

Baubeginn ist im Frühjahr 2023. Die Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr 2025.

Neue Mitarbeiter für Baubereich – schnellere Bearbeitung

Sind die Schlüsselpositionen denn schon neu besetzt?

Es wird keine neue Ausschreibung einer Ganztagsstelle im Citymanagement geben. Es wird in Richtung eines Stadtmarketings weiterentwickelt. Das können auch zwei Personalien sein. Wir haben einen Hochbau-Leiter gefunden, der spätestens Anfang März beginnt. In der Stadtplanung haben wir zwei junge Mitarbeiterinnen gewonnen. Eine fängt im April, die andere im August an. Wir haben außerdem umorganisiert und die Stadtplanung mit der Bauverwaltung zusammengelegt. Und die Ausschreibung zum Fachbereichsleiter Bau läuft gerade. Wenn wir diese besetzt haben, ist der Baubereich wieder schlagkräftig.

Das ist die nächste Umstrukturierung, die Zeit kosten wird. Ist das ein Grund, warum Bauvorhaben in Altenburg länger dauern?

Nein. Wenn man alte Strukturen belässt und auf neue Situationen nicht reagiert, dauert es länger. Bei den Baugenehmigungen sind wir schneller geworden und werden noch schneller. Es gibt natürlich Ausnahmen.

Reibungsverluste führen zu Verzögerungen

Außer in der Paditzer Straße ist es bei den Eigenheimstandorten so gut wie nicht vorangegangen.

Das ist der Grund, warum es sinnvoll ist, Stadtplanung und Bauverwaltung zusammenzulegen. Flächennutzungs- und Bebauungspläne sind eben auch wichtig, wenn es um konkrete Bauanträge geht. Hier sind große Synergieeffekte unter einer Leitung möglich.

Also gab es hier bisher derartige Reibungsverluste, so dass sich Verfahren hinzogen?

Es lässt sich nicht verleugnen, dass es solche Reibungsverluste im Zusammenspiel der verschiedenen Akteure im Baubereich gab und das wollen wir mit der Organisationsveränderung in den Griff bekommen. Mit dem Franzosengraben sind wir im Januar im Stadtrat. Hier können sich Interessenten langsam darauf einstellen, dass wir weiterkommen.

Wann im neu gemachten Ratssaal wieder getagt wird, ist derzeit unklar. Wegen der Corona-Lage kommt der Altenburger Stadtrat derzeit im Goldenen Pflug zusammen. Quelle: Mario Jahn

War es ein Fehler, viele Gebiete in Altenburg mit Bebauungsplänen zu belegen und damit die Freiheit von Investoren einzuschränken?

Das ist ein zweischneidiges Schwert. Viele, die eine Garage oder ein Carport anbauen, schimpfen über die Bürokratie und die Vorgaben in Bebauungsplänen. Wenn der Nachbar aber eine meterhohe Mauer an ihre Grundstücksfläche setzt, sind sie die ersten, die unsere Bürokratie nutzen, um das zu verhindern. Es ist wichtig, dass es Regeln zum Schutz von Nachbarn und anderen Betroffenen gibt, aber das verlangsamt das Vorankommen. So richtig das Abwägen verschiedener Interessen ist, verbringen wir viel Zeit mit Einwänden von Nachbarn.

„Die Altenburger wissen zu jedem Thema, wie es besser geht.“

Wenn man das hört und die „Spaziergänger“ dazu nimmt: Sind die Altenburgerinnen und Altenburger notorische Nörgler?

(lacht) Diesen Ausdruck würde ich nicht verwenden. Ich sage immer: Die Altenburger wissen zu jedem Thema, wie es besser geht. Und das kann wiederum auch für eine Entwicklung gut sein.

Wird der Altenburger mit Blick auf die ganzen Bauvorhaben irgendwann sagen: Das habe ich alles mit einer weiteren Steuererhöhung bezahlt?

Wir haben unsere finanzielle Situation 2019 angepasst und kommen momentan mit dem Konstrukt klar. In 2022 kommen auf die Altenburger keine stadtgemachten Steuererhöhungen zu.

Zur Person André Neumann (44) ist seit dreieinhalb Jahren Oberbürgermeister seiner Heimatstadt. Zuvor war der gelernte Kaufmann für Groß- und Außenhandel und Diplomkaufmann Personalleiter und Prokurist bei VW Automobile und in Mitteldeutschland für etwa 800 Mitarbeiter verantwortlich. Noch während des BWL-Studiums trat er in die CDU ein, deren Stadtverband er seit mehr als elf Jahren führt. Seit 2009 sitzt der leidenschaftliche Langstreckenläufer im Stadtrat und war bis zu seinem Amtsantritt sieben Jahre Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Dem Kreistag gehört der Familienmensch seit 2014 an und wurde im Vorjahr in den CDU-Landesvorstand gewählt. Neumann hat mit Ehefrau Manuela zwei Kinder und wohnt in der Altenburger Innenstadt.

Von Thomas Haegeler