Corona-Regeln: Wie geht es an den Schulen Altenburger Land weiter?

Altenburg

Erneut müssen sich Schülerinnen und Schüler im Altenburger Land auf neue Corona-Regeln einstellen. Die Erfurter Landesregierung plant, die Schulen im Freistaat nach den Herbstferien in Warnstufe 2 starten zu lassen (OVZ berichtete). Ab dem 8. November wird Kindern und Jugendlichen dann zwei Mal pro Woche ein verpflichtendes Testangebot unterbreitet. Schülerinnen und Schüler, die dieses ablehnen sowie weder geimpft noch genesen sind, sollen dann in gesonderten Lerngruppen unterrichtet werden und zudem im Unterricht Maske tragen. Maskenpflicht gilt darüber hinaus ab der Sekundarstufe in Schulhaus und Unterricht, Grundschulkinder sind zum Masketragen außerhalb des Unterrichts angehalten. Mit den Regelungen soll nicht zuletzt den steigenden Infektionszahlen, die inzwischen vermehrt an Schulen auftreten, Einhalt geboten werden. Doch nicht überall im Altenburger Land stoßen die Richtlinien auf Zustimmung, wie eine Umfrage der OVZ zeigt.

Grundschule Altkirchen: Neue Regeln bereits im Ferienprogramm

An der Grundschule Altkirchen geht es nicht erst nach den Herbstferien weiter. Die Schule bietet ein Ferienprogramm und muss daher bereits am Montag mit den neuen Coronaschutz-Regelungen handhaben. Ein großer Planungsaufwand, erklärt die dortige Schulleiterin, Katrin Schulze. „Hätte ich die Zeit, mich nur darum zu kümmern, wäre es entspannter.“ Kommen die 84 Schüler und Schülerinnen der Grundschule Anfang November wieder zurück in den Unterricht, muss es funktionieren. „Für getrennten Unterricht fehlen uns die Räumlichkeiten und das Personal“, konstatiert Schulze. Zweigleisig fahren, wenn Kinder nicht getestet sind, geht also nicht. Doch die Schulpflicht zwingt zu Alternativen seitens der Schule. Die lautet dann: Maske tragen im Unterricht. „Wir versuchen dennoch, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, im Sinne der Kinder zu handeln.“ Konkret spricht sie unter anderem von Pausenzeiten für die Schüler und Schülerinnen, in denen die Maske draußen abgesetzt werden könnte.

Gymnasium Meuselwitz: Eltern mit in die Pflicht nehmen

Vorbereitet ist die Schulleitung des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnsasiums in Meuselwitz. „Prinzipiell sind die neuen Maßnahmen ausreichend“, erklärt Monika Fuchs, die dortige Schulleiterin. „Wir sind vorbereitet. Die Schüler und Schülerinnen haben gelernt, mit den Maßnahmen und Regelungen umzugehen und halten sich daran.“ Bei ihnen ließe sich, so die Schulleiterin, fast alles sofort umsetzen, dafür habe man geplant. Lauerstellung, nennt Fuchs das. Mit in die Verantwortung werden in Meuselwitz auch die Eltern genommen. „Die Elternsprecher sind informiert, ich kann nicht allen Eltern selber die Infos geben“, so Fuchs. Auch den getrennten Unterricht für Schüler ohne 3-G-Nachweis habe man eingeplant. Ob alles jedoch wirklich so umsetzbar sein wird, werde man erst nach dem Ende der Ferien sehen, erklärt Monika Fuchs. „Wir werden situativ entscheiden.“

Regelschule Lucka: Testpflicht wäre besser

Skeptisch blickt hingegen Kerstin Peitzsch, Leiterin der Regelschule Lucka, auf die Zeit nach den Ferien. So hätte sie eine Testpflicht eher begrüßt. „Wir stehen zu den Tests, denn diese bringen wirklich etwas bei der Eindämmung der Infektionen“, ist sie sich sicher. Angesichts steigender Zahlen solle man nicht groß debattieren, sondern die Pflicht anordnen – auch, um möglichst viele Schulkinder zu erreichen. Denn: „Die Jüngeren sind bei den Tests eigentlich immer dabei, bei den Älteren wird es schon schwieriger“, spricht sie aus Erfahrung. Und aus noch einem Grund sei eine Testpflicht von Vorteil: Denn die angedachte Regelung mit abgesondertem Unterricht für 3-G-Verweigerer sei weder personell noch räumlich umsetzbar.

Spalatin-Gymnasium: Homeschooling-Angebote für Testverweigerer

Einen etwas anderen Weg beschreitet man indes am Altenburger Spalatin-Gymnasium. Die Einrichtung wird von der Evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschland getragen – und diese führt nach den Herbstferien eine mindestens einwöchige Testpflicht für Schülerinnen, Schüler und das Personal ein, wie die Stiftung mitteilt. Entsprechende Testkapazitäten werden an den Schulen bereit gestellt. Für Kinder und Jugendliche, die keine Testung durchführen lassen, „werden adäquate Homeschooling-Angebote vorgehalten“, heißt es weiter. Angesichts der anstehenden Reisezeit sowie des aktuell ohnehin erhöhten Infektionsrisikos wolle man so einen bestmöglichen Gesundheitsschutz für alle Beteiligten erreichen und den Präsenzunterricht bestmöglich gewährleisten.

Ein Schritt, den Schulleiterin Birgit Kriesche in Altenburg begrüßt. Die Testung mache den Alltag für alle Beteiligten ein großes Stück sicherer, ist sie überzeugt. Für ihr Haus erwarte sie keine große Umstellung, ohnehin habe man bisher auf ein freiwilliges Angebot zwei Mal pro Woche gesetzt. „Das hat auch damit zu tun, dass wir seit Schuljahresbeginn bereits 26 Positivfälle im Haus haben“, erklärt Kriesche. Das Angebot werde, ebenso wie die Maskenpflicht im Unterricht, von der überwältigenden Mehrheit der Kinder und Pädagogen mitgetragen.

Lerchenberggymnasium: Maskenpflicht als mögliche Belastung

Relativ entspannt sieht dagegen Simone Preißler, Leiterin des Lerchenberggymnasiums, der Zeit nach den Herbstferien entgegen. „Wir machen ohnehin schon zwei Mal pro Woche ein verbindliches Testangebot“, berichtet sie. Dieses stoße in der Schule auf große Resonanz. Neu sei hingegen für ihr Haus die zweiwöchige Maskenpflicht. „Das könnte tatsächlich eine Belastung werden, da wir bei kälterem Wetter nicht mehr so einfach lüften können“, schätzt sie. Und auch die abgesonderten Lerngruppen seien wegen Bauarbeiten im Gebäude aktuell weder räumlich noch personell umsetzbar. Kommentar

Von Vanessa Gregor und Bastian Fischer