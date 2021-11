Altenburg/Schmölln

Wer sich derzeit gegen Corona impfen lassen möchte, egal ob Erst- oder Auffrischungsimpfung, hat im Altenburger Land ziemlich miese Karten. Weder in der Impfstelle Schmölln noch in der in Gera sind freie Termine zu bekommen. Bei den Haus- oder Fachärzten im Landkreis ist die Situation kaum anders. Manche, wie etwa die Schmöllner Gynäkologin Cornelia Platzek, sind bei der Terminvergabe schon im Februar.

Arztpraxis: Impfung nur für eigene Patienten

„Ja, wir werden aktuell förmlich überrannt“, bestätigt Kerstin Pauli, niedergelassene Ärztin und Inhaberin der MediCordis. „Und das neben dem ganz normalen Betrieb und der Grippeschutzimpfung.“ Um wenigstens etwas Entlastung zu schaffen, werden in jeweils einer Praxis in Altenburg und Schmölln an zwei Sonnabenden im Dezember Impfungen angeboten, allerdings ausschließlich für die eigenen Patienten.

Die Nachfrage sei groß, die Termine fast schon alle weg, sagt Pauli. Dabei gehe es nicht nur ums Boostern, sondern seit langem auch wieder um Erstimpfungen. Geschafft werden an solch einem Tag zwischen 200 und 300 Impfungen. „Das ist das Höchste des Machbaren, denn der logistische Aufwand ist enorm. Wir rechnen es unseren Mitarbeitern deshalb hoch an, dass sie bereit sind, auch an den Wochenenden zu arbeiten.“ In den Vormonaten wurden Patienten noch angerufen und zur Auffrischungsimpfung animiert, das sei jetzt nicht mehr notwendig und logistisch auch nicht mehr möglich, so Kerstin Pauli.

Klinikum: Für zweite Impfaktion fehlen Kapazitäten

Einziger Ausweg für Impfwillige scheinen deshalb Angebote ohne Termin sein, beispielsweise an den Sonnabenden in der Impfstelle Schmölln. Auch im Klinikum Altenburger Land gab es am 20. November eine solche Möglichkeit, die insgesamt 574-fach genutzt wurde. Eigentlich für Bürger über 75 Jahre gedacht, weil diese am stärksten gefährdet sind, wurde das Angebot auch von Jüngeren in Anspruch genommen. „Als im Verlaufe der Aktion absehbar war, dass wir der Nachfrage gewachsen sind, konnten wir in Abstimmung mit der Impfstelle in Schmölln ab 11 Uhr für alle Altersgruppen öffnen“, so die Pressesprecherin des Klinikums, Christine Helbig.

Trotz der großen Resonanz gibt es aber absehbar kein weiteres Angebot am Klinikum. „Die erfolgreiche Impfaktion konnten wir nur durchführen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen mit riesigem Engagement und freiwilligem Einsatz dies möglich machten. Momentan steigt die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum aber deutlich an. Hier sind wir als gesamtes Klinikum gefordert, uns dieser großen Aufgabe zu stellen“, begründet Helbig. „Wenn sich jedoch Kapazitäten für eine weitere Impfaktion abzeichnen sollten, würden wir die sofort ankündigen und durchführen.“

Mobile Impfteams: Städte und Gemeinden sollen Bedarf anmelden

Abhilfe könnten zudem mobile Impfteams schaffen, die im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) im Freistaat unterwegs sind. Im Altenburger Land rollen die auch, jedoch vor allem zu Pflegeheimen. Andere Anforderungen aus dem Altenburger Land habe es nicht gegeben, so die KVT. Warum eigentlich? „Im Landratsamt gibt es dafür keine Kapazitäten, weder personell noch technisch und räumlich“, sagt Behördensprecher Jörg Reuter auf Nachfrage. Die Initiative, mobile Impfteams anzufordern, müsse vorrangig von den Kommunen oder aus Unternehmen kommen.

Angesichts des aktuellen Ausmaßes der Corona-Pandemie unterstütze die Kreisbehörde jedoch gern jede Aktivität, die zu einer höheren Impfquote im Landkreis führt (aktuell liegt sie bei gerade mal 57,5 Prozent). Bereits zur Kreistagssitzung habe Landrat Uwe Melzer (CDU) gebeten, Impf-Bus-Wünsche an das Landratsamt zu richten, um sie an die KVT weiterzuleiten. Dies sei bislang jedoch nicht geschehen. Deshalb werde jetzt noch ein entsprechendes Schreiben an die Kommunen des Kreises versandt. Das Landratsamt selbst habe sich als Arbeitgeber um ein mobiles Impfteam bemüht, das den Mitarbeitern eine Drittimpfung ermöglicht.

Apotheken: Fürs Impfen müsste geschlossen werden

Und wie sieht es mit ungewöhnlichen Mitteln aus? Nach Auffassung von Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnten beispielsweise auch Apotheker impfen. „Rein fachlich gibt es diese Diskussion schon länger, etwa im Zusammenhang mit dem Grippeschutz“, bestätigt der Sprecher der Kreisapothekerschaft, Dr. Lutz Gebert. Es wäre sicher möglich, aber organisatorisch ausgesprochen schwierig. Es bräuchte dafür Schulungen, separate Räumlichkeiten und die Apotheke müsste für diesen Zeitraum geschlossen werden.

Außerdem müssen die Geimpften jeweils 15 Minuten nach der Spritze überwacht werden. Falls wirklich ein Problem aufträte, wäre kein Arzt in der Nähe. „Bevor also die Apotheker überhaupt ins Gespräch gebracht werden, sollte die KVT dafür Sorge tragen, dass alle Hausärzte gegen Corona impfen“, so Gebert. Es seien im Altenburger Land zwar mehr als die sieben, die sich offiziell bei der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldet haben, aber lange nicht alle.

Von Ellen Paul