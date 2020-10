Corona: Sechs weitere Fälle im Altenburger Land – Inzidenzwert steigt

Altenburg

Erneut ist die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis gestiegen. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt sechs weitere Ansteckungen mit dem Virus. Damit hat sich die Zahl der Ansteckungen im Altenburger Land binnen fünf Tagen mehr als verdoppelt – von 30 aktiven Infektionen am Montag auf nunmehr 68. Ebenfalls gestiegen ist dadurch auch die Sieben-Tage-Inzidenz: Sie liegt inzwischen bei 60,4. Am Donnerstag hatte der Landkreis die Marke von 50 gerissen und war damit zum Risikogebiet geworden. Das Landratsamt kündigte Maßnahmen an, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen (OVZ berichtete). Insgesamt haben sich nun seit Beginn der Pandemie 186 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert. Fünf Personen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. 114 Menschen gelten bereits wieder als genesen, vier Personen starben an oder mit den Folgen der Infektion.

Von OVZ