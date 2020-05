Strenge Auflagen für Altenburger Beauty-Salons bei der Wiedereröffnung

Altenburg

Den Spielplatz am Johannisgraben, gegenüber der Altenburger Music Hall, umgibt kein rot-weißes Absperrband, kein Schild „ Spielplatz geschlossen“ ist zu sehen. Aber auch keine Kinder. Nur die fünfjährige Hannah tobt auf den Geräten herum. Aber die Freude kann man deutlich in ihrem Gesicht ablesen. „Wir haben einen Garten. Da kann sie auch spielen und deshalb waren die letzten Wochen nicht so schlimm“, erzählt ihre Mutter Susann Schmidl.

Sie hat ein wachsames Auge auf ihre Tochter. Der Ausflug zum Spielplatz sei nicht geplant gewesen. „Wir sind hier vorbeigefahren und haben gesehen, dass das Flatterband weg ist“, erzählt Schmidl. Deshalb – und auch weil sonst keine Kinder auf dem Spielplatz gewesen seien – hätten sie spontan den Zwischenstopp gemacht. „Ich dachte mir, bevor wieder zu viele Kinder auf dem Platz sind, kann sie etwas spielen.“

Das dürfte Kinder wie Eltern gleichermaßen freuen: Die Spielplätze können wieder genutzt werden – wie hier durch Lena (4) und Mutti Janice Mäder. Quelle: Mario Jahn

Friseure und Kosmetiker müssen strenge Schutzmaßnahmen einhalten

Ab dem 4. Mai sind nicht nur die Spielplätze wieder offen zugänglich. Friseur- und Kosmetiksalons dürfen wieder den Betrieb aufnehmen. Auch im „Haargenau“ in der Moritzstraße geht es endlich wieder los. „Wir schlagen uns tapfer“, sagt Inhaberin Silvana Kühn. Trotz aller Einschränkungen sei es eine große Erleichterung, wieder Kunden begrüßen zu dürfen. „Wir hatten sechs Wochen lang zu, seit dem 20. März“, erklärt sie.

Dass die Friseure ihre Tätigkeit wieder aufnehmen dürfen, ist schon seit zwei Wochen bekannt. „In diesem Bereich hatten wir genug Zeit, uns auf die Maßnahmen einzustellen“, so Kühn. Am Abend des 30. April, kurz vor dem Maifeiertag, wurde allerdings bekanntgegeben, dass auch Kosmetiker wieder arbeiten dürfen. „Wir haben trotz der knappen Zeit das Beste draus gemacht.“

In den Räumlichkeiten des Beauty-Salons dürfen Kunden nur rein, wenn sie hineingebeten werden. Jeder muss einen Mundschutz tragen. Außerdem stehen direkt am Eingang Desinfektionsmittel zur Verfügung. Trockenhaarschnitte wie auch das Zupfen und Färben von Augenbrauen sind laut Aushang im Schaufenster nicht möglich. Auch Getränke und Zeitschriften dürfen nicht gestellt werden. „Unsere Kunden sind alle sehr vernünftig“, sagt Kühn. Deshalb erwarte sie keine Schwierigkeiten trotz strenger Auflagen. Ausgebucht sei die erste Woche dennoch schon.

Noch keine eindeutigen Richtlinien für Kosmetiksalons

Im Kosmetiksalon Nouvelle Beauté hingegen wisse man noch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Inhaberin Stephanie Newald hofft, dass bis zum Ende der Woche auch für die Kosmetikstudios eindeutige Richtlinien vorhanden sein werden. „Wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, unsere Kundschaft zu benachrichtigen, dass wir wieder da sind“, so Newald. Denn nach sechs Wochen ohne Verdienst sei es eine große Erleichterung, wieder Kunden begrüßen zu dürfen.

Losgehen soll es zunächst mit der Hand- und Fußpflege. Ob auch Gesichtsbehandlungen zulässig sein werden, stünde noch aus, erklärt die Inhaberin. „Allerdings bekommen wir allein mit Hand- und Fußpflege unser Buch nicht voll.“ Die Nachfrage sei unterschiedlich, so Newald. „Die meisten sind noch vorsichtig und trauen sich nicht.“ Aber Kunden, die regelmäßig zur Hand- und Fußpflege kämen, seien schon sehr an Terminen interessiert.

In der Fahrschule Schmidt ist der Theorieunterricht wieder möglich. Praktischen Unterricht gibt es zur Zeit nur für die Zweiradklassen. Quelle: Mario Jahn

Unterricht und Fahrprüfung vorerst nur für Zweiradklassen

Die Wiederaufnahme des Betriebs plant auch Torsten Schmidt von der Fahrschule Schmidt. Denn laut neuer Thüringer Verordnung ist es ab dem 4. Mai Fahrschulen gestattet, den Theorie-Unterricht wieder aufzunehmen. „Der praktische Unterricht ist nur in den Zweiradklassen zulässig“, erklärt Schmidt. Für den Theorie-Unterricht gelten strenge Auflagen: Die Fahrschüler seien angehalten, einen Mundschutz zu tragen, und in den Räumlichkeiten sei der Mindestabstand einzuhalten.

Mit Mundschutz und ausreichend Abstand dürfen Fahrschüler wieder am Theorieunterricht teilnehmen. Quelle: Mario Jahn

„Wir sind im März von 100 auf 0 gegangen“, sagt der Inhaber. Nun könne man endlich wieder loslegen. Seit letzten Donnerstag würde die Nachfrage nicht abreißen, so Schmidt. „Ich habe bislang die Leute nur vertrösten können.“ Deshalb sei er nun sehr froh, dass es zumindest unter Auflagen mit den Zweiradklassen wieder losgehen könne.

