Corona: Theater Altenburg-Gera fährt Betrieb bis 20. März komplett herunter

Altenburg

Wegen der stetig ansteigenden Corona-Inzidenzwerte in Gera und im Altenburger Land sowie den daraus resultierenden Ausfällen hat das Theater Altenburg-Gera beschlossen, den Theaterbetrieb bis zum 20. März komplett herunterzufahren. Das teilte die Theaterleitung am Montag mit. Bereits am vergangenen Wochenende waren mehrere Vorstellungen entfallen. „Um der zunehmenden Infektionsdynamik unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzuwirken, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold.

Besonders folgenreich ist diese Entscheidung für die Komische Oper „Der Wildschütz“, die am Sonntag in Altenburg Premiere haben sollte. Sämtliche Aufführungen in dieser Spielzeit sind aktuell aus dem Programm genommen. Die Wiederansetzung werde auf unbestimmte Zeit verschoben, da schon sehr lange keine Proben mehr stattfinden konnten.

Abgesagt sind zudem folgende Vorstellungen:

„Irgendwie Anders“ am 15., 16. und 17. März im Puppentheater Gera

„Die Ratten“ am 18. März in Gera

„Biografie: Ein Spiel“ am 18. und 19. März im Puppentheater Gera

„Synergien – Neun tänzerische Reflexionen“ am 19. März in der Bühne am Park Gera

„Corpus“ am 20. März in Gera

Bereits erworbene Karten können innerhalb von 14 Tagen an den Theaterkassen umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Von LVZ