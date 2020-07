Corona-Verordnung: Bislang rund 400 Verstöße im Altenburger Land

Altenburg

Zu laxes Verhalten wird schnell teuer: Auch im Altenburger Land können trotz inzwischen weitreichender Lockerungen weiterhin mitunter hohe Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung verhängt werden. Ein Mittel, von dem die Behörden seit Beginn der Krise bereits regen Gebrauch gemacht haben, wie eine Anfrage der OVZ beim Landratsamt belegt. Stolze 427 Mal wurden seit Inkrafttreten der Verordnung Verstöße geahndet. Insgesamt 50 800 Euro flossen so bislang in die Kreiskasse.

Unerlaubte Zusammenkünfte

In der überwiegenden Zahl der Fälle habe es sich um unerlaubten Aufenthalt oder Zusammenkünfte mit mehreren Personen gehandelt, teilt Landratsamtssprecherin Jana Fuchs mit. Auch die Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern sei mehrfach geahndet worden. Der Großteil der Fälle sei bei Zusammenkünften im öffentlichen Raum oder im Zuge privater Treffen geahndet worden. „Vier Verstöße wurden in gewerblichen Einrichtungen festgestellt“, schreibt Fuchs.

Anzeige

Altenburg bei Verstößen Spitzenreiter

Die meisten Bußgelder wurden in den zurückliegenden Monaten in Altenburg verhängt: Insgesamt 226 Mal stellten die Kontrolleure hier Verstöße gegen die Verordnung fest. Auf den weiteren Plätzen folgen Schmölln (76) und Meuselwitz (35). Aber auch abseits der größeren Gemeinden wurden Corona-Sünder erwischt. So stehen bislang etwa 24 Verstöße in Nobitz zu Buche, 21 Mal hielten sich Personen in Gößnitz nicht an die Regelungen, weitere 11 Mal wurde in Göllnitz gegen Auflagen verstoßen. In Rositz (10), Lödla (9), Lucka und Starkenberg (je 6) und Ponitz (3) wurden ebenfalls Bußgelder verhängt, so das Landratsamt.

Weitere LVZ+ Artikel

Empfindliche Strafen für Vergehen

Etwaige Vergehen können den Geldbeutel der Verantwortlichen empfindlich belasten. Wer, wo vorgeschrieben, auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet, wird laut offiziellem Bußgeldkatalog des Freistaates mit 50 Euro zur Kasse gebeten. Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes sowie Treffen mit mehr als den erlaubten Personen im öffentlichen oder privaten Raum wird eine Strafe in Höhe von 100 Euro fällig – pro beteiligter Person. Bis zu 1000 Euro Strafe sind möglich, wenn Versammlungen ohne vorherige Anmeldung oder unter Nichteinhaltung der geltenden Regelungen durchgeführt werden. Noch teurer trifft die Verantwortlichen der Verstoß gegen bestehende Besuchsverbote: Hier sind 250 Euro Strafe für den Besuchenden sowie 1500 Euro für die zuständige Einrichtungsleitung vorgesehen. Und wer vor der offiziellen Erlaubnis bislang geschlossene Einrichtungen für den Publikumsverkehr öffnet, dem drohen sogar Strafen von 2500 bis 5000 Euro.

Von Bastian Fischer