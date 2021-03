Corona-Verordnung: Das gilt ab Montag im Altenburger Land – Baumarkt gelingt Sonderöffnung

Altenburg/Schmölln

Mit der am Sonntag in Kraft tretenden neuen Corona-Schutzverordnung wird in Thüringen wieder ein bisschen mehr gelockert. Nachdem Gartenmärkte und Floristikgeschäfte bereits seit Monatsbeginn wieder regulär öffnen dürfen, sind ab Montag auch Buchläden und Kinderschuhgeschäfte zugänglich – ohne Umweg über Click & Collect. Statt nur zu bestellen und abzuholen, darf dort auch wieder vor Ort gestöbert werden. Für Baumärkte gilt ab Montag das Prinzip der Terminvereinbarung, das sogenannte Click & Meet.

Damit wird sich der Einkaufstourismus aus dem Altenburger Land in die nahen Nachbarbundesländer wohl fortsetzen. Denn ob Sachsen oder Sachsen-Anhalt: Dort herrscht schon wieder reger Einkaufsbetrieb. Der komplette Einzelhandel lässt nach dem Prinzip von Click & Meet wieder Kunden ins Haus, Baumärkte haben mit Hygieneeinschränkungen wieder normal geöffnet. Ein Ärgernis für die Händler in Thüringen, wo die Landesregierung mit Verweis auf die höheren Inzidenzzahlen stärker auf der Bremse steht.

Leitermann-Geschäftsführung geht in die Offensive

Die Geschäftsführung des Leitermann-Baumarktes ging deshalb diese Woche in die Offensive – und stellte beim Landratsamt einen Antrag auf Sondergenehmigung für die beiden Filialen in Altenburg und Schmölln. Der Ansatz: Wenn Läden für Grundbedarf im Altenburger Land bereits wieder öffnen dürfen und mehr als 50 Prozent der Verkaufsfläche der Leitermann-Märkte mit Grundbedarfsartikeln gefüllt sind, dann müsste doch die ebenfalls in der Verordnung verankerte Schwerpunkt-Regelung gelten: Wenn Geschäfte mit gemischtem Sortiment mehrheitlich Artikel anbieten, für die keine Schließungsregelung gilt – wie etwa Lebensmittel, Fahrradzubehör oder Tierbedarf –, dürfen sie für den Publikumsverkehr öffnen.

Behörde erlaubt Komplett-Öffnung

Da nun auch Gartenprodukte wieder publikumsfähig sind, sah die Leitermann-Geschäftsführung eine Chance. Und tatsächlich: „Am Mittwochvormittag kam auf unseren Antrag hin eine freundliche Behördenmitarbeiterin zu uns und bestätigte nach eingehender Prüfung, dass wir mehr als 50 Prozent Grundbedarfsartikel auf der Verkaufsfläche haben“, schildert Beate Weber vom Leitermann-Baumarkt in Lödla. „Wir durften deshalb wieder öffnen. Sofort.“ Das gilt auch für die Filiale in Schmölln.

Gesagt, getan: „Wir haben sofort die entsprechenden Schilder weggeräumt“, erzählt Beate Weber. Das Personal war ja ohnehin fast vollständig im Markt, „denn durch Bestellungen und Abholungen mit all der Logistik hatten wir in den vergangenen Wochen sogar noch mehr zu tun als bei normalem Betrieb.“

Neustart für Kosmetik, Solarium & Co.

Wieder öffnen dürfen ab Montag auch Anbieter körpernaher Dienstleistungen, wie Nagel-, Kosmetik-, Tätowier-, Piercing- und Massagestudios. Auch der Betrieb von Solarien und deren Inanspruchnahme sind wieder zulässig. Allerdings müssen auch die Kunden durchgängig eine qualifizierte Gesichtsmaske tragen. Ist das nicht möglich, ist ein aktueller Negativ-Coronatest vorzuweisen. So schreibt es die Verordnung vor.

Von Kay Würker