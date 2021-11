Corona-Verordnungen sorgen im Altenburger Land für Wirrwarr und Unverständnis

Altenburg

Die Corona-Infektionszahlen schießen in die Höhe – und die deswegen neu erlassenen Verordnungen teilweise mächtig ins Kraut. So hat das Landratsamt Altenburger Land in seiner neuen, seit Freitag gültigen Allgemeinverfügung beispielsweise festgeschrieben, dass für einen Theaterbesuch in der Skatstadt nunmehr die 3Gplus-Regel gilt. Der Zuschauer muss also geimpft oder genesen sein beziehungsweise einen negativen PCR-Test vorweisen. In Gera hingegen sehen die Stadtväter die Sache nicht so streng und belassen es vorerst bei 3G. Im Fall des Falles reicht also ein negativer Antigenschnelltest. Und das, obwohl die Inzidenzen annähernd gleich sind (aktuell im Altenburger Land 432, in Gera 392), die Hospitalisierungsrate im Landkreis mit 7,9 Prozent sogar deutlich niedriger als in der Nachbarstadt mit 26,1 Prozent ist.

Dies hat zur Folge, dass am Altenburg-Geraer Theater zwei verschiedene Regeln angewandt werden müssen. Obwohl es erfahrungsgemäß einen hohen Anteil an geimpften und genesenen Besuchern gibt, „ist uns klar, dass die Besucherzahl durch diese Anordnung in Altenburg weiter sinken wird“, so der Kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold. Da es nun aber einmal ein fusioniertes Theater in zwei Städten ist, müsse man mit der unterschiedlichen Situation klar kommen.

Karten werden zurückgenommen oder gegen Gutscheine eingetauscht

„Allerdings würden wir es begrüßen, wenn diese Anordnungen nicht so kurzfristig wären. Wir waren deshalb am Freitagabend bei der Vorstellung im Theaterzelt noch ein wenig nachsichtig, denn für an diesem Tag abgegebene PCR-Tests liegt so kurzfristig noch gar kein Ergebnis vor.“ Auf jeden Fall werden auf Wunsch Karten zurückgenommen oder in einen Gutschein umgetauscht, da sie unter einer anderen Voraussetzung gekauft wurden. Das Theater bleibt trotz 3Gplus in Altenburg bei 50 Prozent Auslastung und Schachbrettmuster. Denn: „Es ist möglich, dass in der nächsten Zeit die Anordnungen noch restriktiver werden“, mutmaßt Arnold.

Was die Gaststätten angeht, ist das Altenburger Land hingegen ebenfalls der Meinung, 3G statt der aus Erfurt eigentlich geforderten 2G oder 3Gplus seien angemessen. So reicht also weiterhin ein Schnelltest, um in den Genuss eines Restaurantbesuchs zu kommen – im Kabarett jedoch nicht, denn das fällt unter kulturelle Veranstaltungen. „Aber auch bei uns sitzen die Gäste an Tischen, konsumieren Getränke und Speisen. Doch sobald es dazu ein Bühnenprogramm gibt, gelten schärfere Regeln“, versteht der Chef der Gößnitzer Nörgelsäcke, Markus Tanger, die Corona-Welt nicht mehr und fügt sarkastisch an: „Sobald ich auf die Bühne gehe, muss entweder 2G oder 3Gplus gelten. Wenn sich hingegen nur zwei Kellner so laut unterhalten, dass es alle Gäste mitbekommen und sich darüber amüsieren, bleibt es bei 3G. Wo besteht da der Unterschied und vor allem: Kennt das Corona-Virus ihn auch?“

Keine befriedigende Antwort vom Landratsamt

Zumal Tanger weiß, dass sich die Gäste bei ihm weniger bewegen als in einer Gaststätte. „Die Besucher sitzen an zugewiesenen Plätzen, die Verweildauer ist aufgrund gekürzter Vorstellungen begrenzt, und wir haben eine gut funktionierende Lüftungsanlage, die gerade durch die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft zertifiziert wird. Ich würde das Infektionsrisiko mithin sogar als niedriger einstufen als in einer Gaststätte.“

Auf die Frage, warum diese unverständlichen Unterschiede gemacht werden, erhielt der Kabarettchef aus dem Landratsamt keine befriedigende Antwort. Dabei drängt die Zeit, denn mittlerweile musste Markus Tanger schon mehrere Absagen von eigentlich fest gebuchten Weihnachtsfeiern hinnehmen. Und die verbalen Auseinandersetzungen mit frustrierten Gästen werden auch nicht weniger.

Pflegeheime machen Schotten für Besucher dicht

In Pflegeheimen sind die Richtlinien kaum verständlicher. Sobald es wie jetzt in Schmölln und Löbichau Corona-Fälle gibt, werden die Schotten dicht gemacht. Es dürfen keine Besucher mehr rein – die Bewohner aber sehr wohl raus. Logisch, ein Heim ist schließlich keine Verwahranstalt. Bleibt allerdings die Frage, ob das Infektionsrisiko in der Familie, vielleicht mit Kindern, nicht weitaus höher ist, als wenn negativ getestete Besucher in begrenzter Zahl eingelassen würden? Und was ist mit den Bettlägerigen?

Auf Nachfrage heißt es aus dem Thüringer Gesundheitsministerium, dass sich die Ministerin am Dienstag auf einer Pressekonferenz zum Vorgehen bei den Warnstufen und der Situation in den Pflegeeinrichtungen äußern wird.

Von Ellen Paul