Wer dieser Tage Desinfektionsspray oder einen Mundschutz kaufen möchte, kann in Altenburg lange suchen. Inzwischen ist das Corona-Virus offenbar auch in Thüringen angekommen, auch wenn im Altenburger Land selbst bislang keine Fälle bekannt sind. Trotzdem sorgt die Situation für erste Hamsterkäufe und Lieferengpässe. Ein Überblick über die Lage in Altenburg.