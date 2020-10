Altenburg

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis steigt weiter an. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt sechs neue Ansteckungen mit dem Virus. Damit hat sich die Zahl binnen fünf Tagen mehr als verdoppelt – auf nunmehr 68. Seit Donnerstag gilt das Altenburger Land sogar als Risiko-Gebiet, weil die Sieben-Tage-Inzidenz oberhalb von 50 liegt, am Freitag sogar bei 60,4.

Nun wird bekannt, dass trotz dieser ernsten Lage der Leiter des Gesundheitsamts, Amtsarzt Professor Stefan Dhein, in dieser Woche Urlaub macht. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamtes gegenüber der OVZ. Unklar ist, ob Dhein in der kommenden Woche wiederkommt. Im Landratsamt werde vermutet, dass er zur anstehenden Krisensitzung des Corona-Verwaltungsstabes erscheinen werde. Fest steht dies aber nicht. Eine entsprechende Anfrage der OVZ ließ die Kreisbehörde unbeantwortet. Keine Antwort gibt es auch auf die Frage, wie der Urlaub bewertet wird, angesichts der Tatsache, dass der Kreis nun Risiko-Gebiet ist und ganz Deutschland in den Krisen-Modus schaltet.

Klinikum erlässt Besuchsverbot

Die steigenden Fallzahlen zwingen nun auch die Geschäftsführung und den Krisenstab des Klinikums Altenburger Land zu Entscheidungen, um allen Patienten die beste medizinische Versorgung zu ermöglichen. Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitenden wurde daher erneut ein Besucherverbot ausgelöst. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine Besuche, auch von näheren Angehörigen, zugelassen sind. Im Einzelfall entscheiden Ärzte und Pflegekräfte über den Besuch schwerkranker Menschen. Eine vorherige telefonische Absprache mit den jeweils Verantwortlichen sei hierfür unerlässlich. Dies gelte auch für die Eltern der Kinder auf der Kinderstation, für die natürlich Besuch sehr wichtig ist. „Unter Beachtung aller hygienischen Voraussetzungen ist die Anwesenheit des werdenden Vaters oder einer Bezugsperson während der Geburt möglich. Für diese Personen gelten auch Ausnahmen für den Besuch auf der Mutter-Kind-Station“, heißt es.

Ärztlicher Direktor bittet um Verständnis

„Wir bitten um Verständnis“ sagte der ärztliche Direktor Prof. Jörg Berrouschot, „denn der Schutz von Patienten und Mitarbeitenden hat im Klinikum höchste Priorität.“ Sobald es die epidemiologische Lage erlaube, werde das Klinikum wieder zu anderen Besuchsregelungen kommen können.

Während des Aufenthaltes im Klinikum muss ein selbst mitgebrachte Mund-Nasen-Maske getragen und einen Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden.

Von ovz