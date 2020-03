Altenburg

Die Corona-Krise wirbelt das öffentliche Leben gehörig durcheinander und hat für viele Menschen mitunter massive Auswirkungen im Alltag. Dabei stellen sich zahlreiche Fragen: Wie lässt sich das Arbeiten im Home Office optimal bewerkstelligen? Wie lebt es sich derzeit als Pendler, wenn man nicht in den eigenen vier Wänden arbeiten kann? Wie können Kinder betreut werden? Wie wird der Unterricht für den Nachwuchs organisiert? Und was ist mit Sport- oder Musik-Angeboten?

Wir suchen Ihre Geschichten

Das möchten wir, liebe Leserinnen und liebe Leser, gern von Ihnen wissen. Erzählen Sie uns ihre Geschichten, schildern Sie uns Ihren ganz persönlichen Alltag in diesen besonderen Zeiten. Geben Sie Tipps, wie sich die derzeitigen Herausforderungen meistern lassen oder holen Sie sich Anregungen von anderen Betroffenen.

Schicken Sie uns Ihre Texte – und gerne auch Fotos! Per Mail an altenburg.redaktion@lvz.de oder per Direktnachricht über unsere Facebook-Seite. Wir freuen uns darauf!

Von OVZ