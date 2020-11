Corona begräbt Karnevalsaison im Altenburger Land

Altenburger Land

Trübe Aussichten für die Karnevalisten des Altenburger Landes: Die Auftaktveranstaltungen zum Beginn der fünften Jahreszeit fallen praktisch überall im Landkreis Corona und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen zum Opfer. Und auch für den Rest der Saison stehen die Zeichen nicht sonderlich gut. Wer sich bei den verschiedenen Vereinen in der Region umhört, bekommt überall ähnlich resignierte Antworten.

„Unsere gewohnte Veranstaltungsserie in der Hauptsaison wird nicht stattfinden können“, berichtet Dirk Kämpfer vom Luckaer Karnevalclub. Die finale Entscheidung fiel am Vorabend des 11. Novembers. Trotzdem organisierten sich die Narren am Mittwoch pünktlich um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel, den Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) mit gebührendem Sicherheitsabstand aus dem Fenster abseilte.

Luckas Bürgermeisterin Kartin Bachmann-Eichhorn seilt den Rathausschlüssel für LKC-Präsident Reiner Klett ab. Quelle: Mario Jahn

„Als kleines Dankeschön für unsere treuen Fans versuchen wir trotzdem, eine kleine Veranstaltung zu organisieren“, lässt Kämpfer jedoch bereits durchblicken. Wann und in welcher Form die überhaupt stattfinden kann, hänge jedoch von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Dem schließt sich auch der Faschingsclub Dobitschen mit ähnlichen Ideen an. Und auch der Zechauer Dorf- und Faschingsclub behält sich die Option vor, wenn möglich eventuell doch noch etwas zu organisieren.

An diesen Gedanken klammert sich auch der Karnevalsclub Rositz. Immerhin haben die Narren den Schlüssel bekommen. Den schickte Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) kurzerhand in einem überdimensionierten Umschlag.

„Es ist wirklich traurig, aber ich denke, wir können hinter die komplette Saison einen Haken machen“, sagt Thomas Etzold vom Altenburger Carnevalsclub. Die Skatstädter wollen nun ihre Energie in die nächste Saison stecken und voraussichtlich auch bis Februar keine spontane Veranstaltung umsetzen. „Wir können leider nicht einfach so schnell etwas aus dem Boden stampfen“, gibt Etzold zu bedenken. Denn auch Vereinstreffen oder Trainings seien derzeit natürlich nicht möglich.

Ein positiveres Bild ergibt sich auch nicht aus dem Blick auf andere Vereine. Ein beispielhafter Überblick:

Motor Altenburg : Veranstaltungen abgesagt; Option auf eventuell spontane Aktion besteht

: Veranstaltungen abgesagt; Option auf eventuell spontane Aktion besteht Faschingsclub Trebenia: Saison abgesagt

Trebenia: Saison abgesagt 1. Starkenberger Faschingsgesellschaft: Saison abgesagt

Frohnsdorfer Karnevalsklub „Grün-Weiß-1982“: alle Termine bis auf Weiteres verschoben

Wintersdorfer Faschingsclub : Saison abgesagt

Von André Pitz