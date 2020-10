Corona im Altenburger Land: Weitere Infektionen in Pflegeheim bekannt

Altenburg

Erneut ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilt sind von Montag auf Dienstag zehn weitere Betroffene hinzugekommen. Sechs davon sind im Zuge der Tests im Pflegeheim Voigt’sches Gut in Rositz entdeckt worden. In der Einrichtung war am Sonnabend bei einem Bewohner das Virus nachgewiesen worden, woraufhin sowohl bei Bewohnern als auch Mitarbeitern Abstriche genommen wurden (OVZ berichtete).

Damit sind im Altenburger Land derzeit 39 aktive Infektionen bekannt. Der Inzidenzwert für den Kreis, der die Infektionen pro 100 000 Einwohner der vergangenen sieben Tage angibt, liegt damit laut Kreisverwaltung bei 30,2.

Von OVZ