Corona im Altenburger Land: Weniger positive Laborergebnisse, mehr Patienten im Klinikum

Altenburg

Entspannung und Verschärfung im Umgang mit Corona liegen in diesen Tagen nah beieinander. Leichte Entspannung verheißt die jüngste Zahl aus dem Gesundheitsamt: Lediglich elf neu bestätigte Covid-19-Fälle wurden am Dienstag aktenkundig. Nicht mitgeteilt wurde, ob der niedrigere Wert durch eine aktuell geringere Zahl eingetroffener Laborergebnisse zustande kommt oder durch einen deutlich gestiegenen Anteil an Negativfällen.

Fakt ist: Dadurch sinkt nun die Sieben-Tage-Inzidenz merklich ab – auf 497,8 pro 100 000 Einwohner. Zurückgegangen ist auch die Zahl der aktiv infizierten Personen, denn 117 Personen gelten seit Dienstag wieder als genesen. Rund 1200 warten noch darauf, die Krankheit zu überstehen.

80 Patienten mit Corona-Infektion im Krankenhaus

Weiter verschärft hat sich hingegen die Zahl derer, die stationär behandelt werden müssen. Laut Landratsamt liegen derzeit 80 Patienten mit Corona-Infektion im Krankenhaus. In den von Covid-19 betroffenen Pflegeeinrichtungen habe sich das Infektionsgeschehen nicht verändert – bis auf einen neuen Fall im Altenburger Pflegeheim „Schlossblick“, wo nun 17 Ansteckungen gemeldet sind.

In der Kontaktpersonennachverfolgung des Gesundheitsamtes arbeiten aktuell 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa die Hälfte von ihnen ist am Montag neu gestartet, wurde aus anderen Fachdiensten des Landratsamtes herangezogen.

