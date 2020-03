Corona und die Folgen: Altenburg bekommt Standortvorteil

Altenburg

Vor ein paar Tagen rief eine Leserin an, beklagte den Gleichklang der Medien: Corona, immer nur Corona – in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio. Das sei ja nicht zum Aushalten. Ja, da hat sie Recht. Es drückt auf die Stimmung. Leider sind die Auswirkungen des Virus und seiner Eindämmung so gravierend und veränderlich, dass die Informationen darüber täglich mehrere Seiten brauchen. Das wird sich in den nächsten Tagen nicht ändern.

Aber, liebe Leserinnen und Leser, es muss auch mal gelacht werden. Ich habe mich zum Beispiel gerade köstlich über Corona amüsiert. Genau genommen über Korona, die Küchenwaage mit großer Rührschüssel, ganz ungerührt ins Schaufenster gepackt bei einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt, nur eine Armlänge neben dem Corona-Warnhinweis. Die haben Humor.

Es gibt noch Masken

Und die haben sogar noch Masken. In großen Lettern prangt der Schriftzug überm Regal: Masken. Die Auslage ist voll, unglaublich! Ich habe die Wahl zwischen Schwarzer Alge, Aktivkohle und Anti-Mitesser. Corona mag die Welt verändern, hier ist sie noch in Ordnung.

Ein Stück weiter hingegen hat das Virus Spuren hinterlassen. Weil der Alltag aus den Fugen ist, werden Rabattschlachten vorgezogen: „70 Prozent auf alle Osterartikel“, wirbt ein Geschäft am Markt – zweieinhalb Wochen vor Ostern. Bemerkenswert. Noch verrückter ist die Situation am Stadtrand: Altenburg hat plötzlich einen wirtschaftlichen Standortvorteil! Die Baumärkte in Thüringen dürfen öffnen, die im Nachbarland nicht. Jetzt zeigen wir den Sachsen, wo der Hammer hängt.

Den Corona-Koller wird das nicht vertreiben. Aber es bringt neue Gesprächsthemen. Es gibt schließlich noch mehr Grundbedürfnisse außer Nudeln und Klopapier.

Von Kay Würker