Im Altenburger Land lockert sich nicht allzu viel

Altenburg

Der thüringenweite Alleingang des Altenburger Landes beim Fiebermessen in Schulen bekommt nun ein humoristisches Sahnehäubchen. Denn offenbar wurde in der Landratsverordnung derartig geschludert, weil sich nun herausstellt, dass das Zwangsablesen gar nicht für alle gilt, es aber alle machen sollen. Hinzu kommt, dass die gerichtlich bereits angefochtene und ohnehin umstrittene Maskenpflicht auch bei Grundschülern durchgedrückt werden soll, obwohl Ärzte davor warnen und dieser beschämende Zwang für Kinder alles andere als juristisch sattelfest ist.

Ärger ist verständlich

Was dieser Tage als zahlreiche Lockerungen gepriesen wird, erweist sich beim genaueren Hinsehen als das Gegenteil in einem immer größer werdenden Wirrwarr. Und es zeigt sich, dass ausgerechnet das Altenburger Land sehr locker damit umgeht, die Beschränkungen möglichst beizubehalten. So dürften Besuche in Seniorenheimen bereits möglich sein, sind es aber noch längst nicht. Auch sollten ab Montag die Kindergärten wieder öffnen, werden es aber erst 14 Tage später. Und selbst die erlaubten Besuche in der Klinik sind verboten. Der Ärger der Menschen in einer höchst ärgerlichen Zeit wird damit immer größer. Und denjenigen, denen Spaziergänge derzeit ein Dorn im Auge sind, müssen sich nicht wundern, wenn immer mehr Leuten nach so etwas ist.

Mit Verboten, die sogar im Altenburger Stadtrat angesprochen wurden, wird man diesem Drang nicht beikommen. Wohl eher damit, die Menschen nicht länger über Gebühr zu gängeln und vielleicht endlich mal das zu erlauben, was woanders längst möglich ist.

Von Jens Rosenkranz