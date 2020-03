Am kommenden Freitag wollte Altenburg seine größte Freiluft-Party feiern: die Frühlingsnacht. Die ist bekanntermaßen abgesagt, doch nicht alles, was auf dem Programm stand, ist gestorben. Wenn gleich einige Gewerbetreibende in diesen Tagen noch ganz andere Sorgen haben. Die OVZ hat sich umgehört.