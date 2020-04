Corona und die Verbote: Was ist zu Ostern im Altenburger Land noch erlaubt?

Altenburg

Ostern in Corona-Zeiten, das gab es so noch nicht. Entsprechend groß ist die Unsicherheit, was noch erlaubt ist und was nicht. Die OVZ hat ein paar Fragen zusammengetragen, das Thüringer Sozialministerium hat sie beantwortet.

Sind zu Ostern Familienbesuche im selben Ort gestattet?

Anzeige

Nein. Das Kontaktverbot besteht grundsätzlich, auch für Familienmitglieder. Eine Ausnahme bildet lediglich die Kernfamilie.

Dürfen Eltern im Hof des Mehrfamilienhauses oder in einem nahen Park Ostereier für die Kleinen verstecken?

Das dürfen sie, solange der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen gewahrt bleibt.

Sind dieses Jahr Osterfeuer erlaubt?

Nein, keine Versammlungen, Feierlichkeiten oder Ähnliches, wo Menschen in engem Kontakt zueinander treten.

Sind Familienausflüge, zum Beispiel ausgedehnte Radtouren, erlaubt?

Aufenthalte an der frischen Luft sind zulässig mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Ansonsten nur alleine oder zu zweit.

Dürfen an Ausflugszielen Imbisse oder Eisstände im Freien öffnen?

Gastronomiebetrieben ist ein Außerhausverkauf unter Beachtung strenger hygienischer Maßstäbe gestattet. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt.

Darf ich Freunde und Verwandte in anderen Bundesländern besuchen?

Grundsätzlich gilt: Jede Person ist angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer zu den Angehörigen des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wenn man die Reise als absolut notwendig erachtet, kann sie angetreten werden. Es liegt im eigenen Ermessen zu entscheiden, welcher Gefahr man sich aussetzt. Sollte man in Thüringen gegen die Auflagen der Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus verstoßen, sind die örtlichen Behörden ermächtigt, ein Bußgeld zu erheben.

Für den möglichen Aufenthalt in einem anderen Bundesland gilt das entsprechend. Man ist dort keine zum Haushalt gehörige Person, es sei denn, man hat dort einen Nebenwohnsitz. Aber selbst in diesem Fall sind die Behörden bereits rigoros und weisen Personen ab und lassen sie nicht „einreisen“.

Darf ich im Park oder am See sonnenbaden?

Ja, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt wird.

Sind Besuche in Kirchen zu Ostern erlaubt?

Die Kirchen als Gebäude sind geöffnet – zum Beten und zur stillen Einkehr, aber nicht für Versammlungen und Gottesdienste.

Von OVZ