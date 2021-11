Corona und kein Ende?

Altenburg

Wenn nicht ein Wunder geschieht, ist fast ganz Thüringen ab morgen knallrot. Denn bis auf zwei haben alle Landkreise und kreisfreien Städte die Corona-Inzidenz von 200 seit drei Tagen und länger gerissen. Wenn nun auch noch die ITS-Belegung thüringenweit den dritten Tag in Folge über 12 Prozent liegt, rutschen alle Betroffenen in die Warnstufe 3.

Ein Verwirrspiel sondergleichen

Das Altenburger Land findet sich schon seit Sonnabend in dieser wieder, weil hier die eigene, zu hohe Hospitalisierungsrate hinzukam. Das hat ab Freitag Folgen. Die neue Verordnung des Landrats macht unter anderem den Besuch von Kino, Theater oder Diskothek nur unter verschärften Auflagen möglich. Es liegt nun in den Händen der Veranstalter, ob er sich für 2G oder 3Gplus entscheidet. Wobei letzteres vermutlich wenig Sinn macht. Denn wer will schon mehr als 100 Euro für einen Test ausgeben, um dann einfach mal ins Kino zu gehen.

Dafür kann aber bei 2G voll ausgelastet und auf Abstand und Masken verzichtet werden. Dem hiesigen Theater beispielsweise nützt dies vermutlich aber herzlich wenig, denn es verkauft für die meisten Aufführungen schon jetzt weit weniger als die bislang möglichen 50 Prozent der Karten.

In einigen Punkten sind die Vorgaben aus Erfurt allerdings etwas entschärft worden und machen beispielsweise Gaststättenbesuche weiter mit 3G möglich. Hildburghausen pfiff sogar gänzlich auf die neue Thüringer Corona-Verordnung und verzichtet trotz Warnstufe 3 auf strengere Regeln. Das ist ein Verwirrspiel sondergleichen. Am Ende weiß niemand mehr, was wo gilt.

Einschränkungen in Pflegeheimen sind ein Skandal

Und dennoch: Etwas muss geschehen angesichts der massiv steigenden Infektions- und leider auch Todeszahlen. Vor allem, dass jetzt in den Pflegeheimen alles wieder von vorn loszugehen scheint, mit all den Einschränkungen für Bewohner und Angehörige, ist ein Skandal. Wieso gibt es beispielsweise in Schmölln und Löbichau solche massiven Ausbrüche, wenn doch angeblich alle Hygienemaßnahmen eingehalten wurden?

Die vierte Welle türmt sich unaufhörlich auf, und auch die Mitarbeiter im Klinikum Altenburger Land werden dies mit großer Sorge sehen. Was aber tun? Dass sich jetzt auch noch Politik sowie Ärzte- und Wissenschaft auf offener Bühne über die Vorgehensweise bekriegen, ist wahrlich kein gutes Zeichen. Da sollte nicht nur die Landkarte rot werden.

Von Ellen Paul