Coronabedingte Ausfälle: Neustart der Notbetreuung in Meuselwitzer Kitas unwägbar

Meuselwitz

Das Aussetzen der Notbetreuung in den Meuselwitzer Kindertagesstätten August Frölich und Dr. Ullrich in Wintersdorf könnte sich bis ins neue Jahr hineinziehen. Es seien zwar viele Eltern-Anträge auf Notbetreuung ab dem 4. Januar bewilligt worden, aber unter der Maßgabe, dass die ordnungsgemäße Betreuung der Kinder mit dem entsprechenden Fachpersonal erfolgen kann. Ob das gelingt, stelle sich erst in den allerletzten Tagen des Jahres heraus, teilte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer mit. Die Eltern mögen sich deshalb darauf einstellen, dass die Betreuung ihres Nachwuchses ab 4. Januar nicht oder nicht vollumfänglich möglich sein wird. Hintergrund der unsicheren Personalsituation sei das hohe Infektionsgeschehen im Landkreis, das auch vor den Kita-Teams nicht Halt mache.

Von LVZ