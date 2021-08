Coronafälle an Rositzer Grundschule – Eltern erstatten Anzeige

Altenburg/Rositz

Vor wenigen Tagen vermeldete das Landratsamt Altenburger Land zehn Coronafälle bei Schülern und Schülerinnen der Rositzer Grundschule, auch zwei Lehrkräfte sollen, laut Behörde, positiv getestet worden sein.

Die Eltern einer der betroffenen Schülerinnen haben nun Anzeige gegen eine Lehrkraft sowie die Schule erstattet. Das entsprechende Aktenzeichen liegt der LVZ vor, auch die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass eine Anzeige vorliegt, wollte sich jedoch auf Nachfrage nicht zum Inhalt äußern.

Die Lehrkraft habe, so allerdings die Eltern, trotz bekannter Krankheitssymptome noch mehrere Tage vor den Sommerferien unterrichtet, bevor sie sich schließlich testen und krank schreiben ließ. Die betroffene Lehrkraft habe, so die Eltern, damit gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und wurde von ihnen wegen Körperverletzung angezeigt. Ihnen gehe es allerdings nicht darum, jemanden anzukreiden, betonen sie. Sie wollen ihr Kind schützen und fragen sich, wie das unter diesen Umständen noch möglich sei. Die betroffene Schule sowie das Schulamt waren von der LVZ zur Sachlage nicht zu erreichen, allerdings äußerte man sich im Schulministerium des Landes Thüringen. Dort sei die Zahl der vermehrten Coronainfektionen von Schülern und Lehrern an der Rositzer Grundschule bereits bekannt, hieß es.

Ministerium sieht keinen Handlungsbedarf

Anders als nach den Informationen und Aussagen der betroffenen Eltern erklärt eine Sprecherin des Ministeriums jedoch, es gebe keine besondere Handlungserfordernis, da die betreffende Lehrkraft umgehend nach Auftreten der Symptome ein Betretungsverbot erhielt. Eine Anzeige sei nicht bekannt.

Um das Infektionsrisiko an Schulen gering zu halten, habe man zwischen dem 1. und 31. Juli, also vor den Sommerferien, allen Schülern und Schülerinnen sowie Lehrkräften zweimal wöchentlich ein Testangebot gemacht, heißt es aus dem Ministerium. War davon einer positiv, wäre laut Ministerium unverzüglich ein Betretungsverbot ausgesprochen worden, gleichzeitig sei die Verpflichtung angeschlossen gewesen, das Ergebnis durch einen PCR-Test prüfen zu lassen.

Ob sich die Vorwürfe an der Rositzer Schule bestätigen, muss nun weiter ermittelt werden.

Im Altenburger Land lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag, dem 8. August, bei 23,5 Fällen pro 100 000 Einwohner. Es wurden zwei Neuinfektionen registriert, teilte das Landratsamt mit. Der Landkreis hat derzeit die höchste Inzidenz in ganz Thüringen.

Von vag