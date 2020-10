Coronafall am Meuselwitzer Gymnasium: Schüler in Quarantäne

Meuselwitz

Am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium gibt es einen Corona-Fall. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte wurde ein Schüler der Einrichtung positiv auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt des Landkreises stellte daraufhin die betroffene Klasse sowie einen weiteren Kurs bis zum 21. Oktober unter Quarantäne. Insgesamt sind von der Maßnahme 26 Schüler und vier Pädagogen betroffen. Für alle 30 Personen wurden Tests auf das Virus angeordnet, die am Donnerstag stattfinden sollen.

Eine Schließung des gesamten Gymnasiums steht laut Gesundheitsamt derzeit nicht zur Debatte. Allerdings, bestätigte Schulleiterin Monika Fuchs, trete man in ihrem Haus nun in Phase Gelb ein. „Das bedeutet einen eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz“, erklärte sie auf OVZ-Anfrage.

Der Meuselwitzer Fall ist bereits der zweite Corona-Fall an einer Schule im Landkreis innerhalb weniger Tage. Ende September war ein Schüler einer neunten Klasse an der Rositzer Regelschule positiv getestet worden. Daraufhin wurden 24 Schüler sowie 18 Lehrer und Betreuer vorerst in Quarantäne geschickt. In der Folge war die Schule fast eine Woche geschlossen geblieben, im Nachgang lernten zahlreiche Schüler zunächst in einem Mix aus Präsenzunterricht und Homeoffice (OVZ berichtete).

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 118 Personen im Altenburger Land nachweislich mit dem Virus infiziert, derzeit sind 12 aktive Infektionen bekannt, 102 Menschen gelten bereits wieder als genesen. Vier Personen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.

Von OVZ