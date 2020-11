Coronavirus: Altenburger Gesundheitsamt stockt Personaldecke weiter auf

Altenburg

Die Zahl der Corona-Infektionen im Altenburger Land steigt weiterhin. Von Mittwoch zu Donnerstag meldet das Gesundheitsamt erneut 22 bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus. Damit erhöht sich auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner leicht und liegt nunmehr bei 127,5.

Das Infektionsgeschehen stellt sich dabei nach wie vor diffus dar. So hätten sich die Neuinfektionen allesamt im Rahmen der Kontaktnachverfolgung ergeben, teilt das Landratsamt mit. Nicht erhöht haben sich dagegen die Infektionszahlen in den bereits von Ausbrüchen betroffenen Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen. Im Hintergrund ist die Zahl der Tests weiterhin hoch: Allein in den vergangenen zehn Tagen hat das Gesundheitsamt 1125 Tests auf das Coronavirus angeordnet.

Um daneben weiterhin die Unterbrechung von Infektionsketten gewährleisten zu können, hat Landrat Uwe Melzer ( CDU) das Personal im Gesundheitsamt darüber hinaus erneut verstärkt. Mit Stand Donnerstag sind nunmehr 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Behörde mit der Kontaktnachverfolgung betraut.

Von OVZ