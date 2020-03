Altenburg

Für Einwohner des Altenburger Landes hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung ab sofort zwei neue Telefon-Hotlines geschaltet. Erreichbar sind beide montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr.

Unter der Nummer 03447 586888 beantworten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausschließlich medizinische und gesundheitsrelevante Fragen zum Thema Coronavirus-Infektion, teilt die Behörde mit. Für Unternehmen, Gewerbetreibende, Selbstständige, Organisationen, Vereine und Privatpersonen, die Fragen haben zu erlassenen Maßnahmen, Verboten und Beschränkungen in Verbindung mit dem Corona-Virus, ist ab Mittwoch, 8 Uhr, die Hotline 03447 586333 aktiv.

Gebäude werden geschlossen

Deutlich eingeschränkt werden hingegen die persönlichen Kontakte in die Behörde. Das Landratsamt in der Altenburger Lindenaustraße 9 sowie alle weiteren Gebäude der Kreisverwaltung in Altenburg und Schmölln sind ab Mittwoch bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen.

Wer ein dringendes Anliegen hat, könne die Kreisverwaltung montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Nummer 03447 5860 erreichen. „Den Bürgern bekannte Sachbearbeiter in den Fachdiensten können auch direkt telefonisch kontaktiert werden“, heißt es in der Mitteilung. Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten sind nach Absprache Vor-Ort-Termine in der Kreisverwaltung möglich.

Von OVZ