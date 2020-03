Coronavirus: Bauernmarkt und Sportparty in Altenburg abgesagt, Auflagen für andere Events

Altenburg

Die Auswirkungen des Coronavirus auf den lokalen Veranstaltungskalender haben am Mittwoch weiter an Fahrt gewonnen. Die Liste an Ereignissen, die vor der Absage stehen oder mit verschärften Auflagen belegt werden, hat sich deutlich verlängert. Hintergrund ist eine Weisung des Thüringer Landesverwaltungsamtes an alle Kommunen, wonach Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern zu untersagen sind und auch kleinere Events mit strikten Auflagen zu versehen beziehungsweise hinsichtlich des Infektionsrisikos zu prüfen sind.

Bauernmarkt abgesagt

Die Folge: Unter anderem wurde der für den 18. April geplante Altenburger Bauernmarkt abgesagt. Mit regelmäßig 2000 bis 4000 Gästen gilt die Veranstaltung als aktuell nicht mehr haltbar, teilte die Stadtverwaltung mit. Abgesagt sei nun auch die Afterhour-Party zur Frühlingsnacht am 20. März in der Music Hall.

Schwere Entscheidung zur Sportparty

Bis Mittwoch noch gezögert hat der Veranstalter der Sportparty am 21. März im Kulturhof Kosma. „Doch die Entscheidung ist jetzt gefallen: Wir sagen die Party ab“, berichtete am Mittwochabend Ulf Schnerrer vom Kreissportbund. Es gebe auch keinen Ersatztermin, da die Entwicklung der Epidemie nicht absehbar ist und das Hauptanliegen der Sportparty, die Ehrung der Sportler des Jahres, nicht über Monate hinausgezögert werden könne. Die Organisatoren wollen sich nun über eine alternative Form der Ehrung abstimmen. Denn die Sportlerwahl hat planmäßig stattgefunden. Am 12. März endet die Einsendefrist.

Unklarheit bei weiteren Veranstaltungen

Bei diversen weiteren, in den nächsten Wochen geplanten Ereignissen ist noch unklar, ob sie über die Bühne gehen. Die Stadtverwaltung habe alle angemeldeten Veranstaltungen ab rund 100 Gästen im Blick und sei mit den jeweiligen Organisatoren im Gespräch. „Wir wollen keine Panik verbreiten, aber auch kein Risiko eingehen“, sagte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) am Mittwoch. „Auch Events mit weniger als 500 Gästen sind nicht zu unterschätzen, wenn es um die Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus geht.“

Verschärfte Auflagen

Fest steht: Genehmigungen für Veranstaltungen mit dreistelligen Besucherzahlen gibt es, wenn überhaupt, nur mit verschärften Auflagen. Dazu zählen durchgängige Belüftungen sowie Handdesinfektionsspender „in ausreichender Zahl“. Zwar reicht nach Auffassung von Fachleuten auch gründliches Händewaschen zur Vorbeugung, „doch die Spender sind leichter zu realisieren als Waschgelegenheiten“, erklärte Neumann. Gefordert werden auch Einlasskontrollen mit Erfassung der Kontaktdaten aller Gäste sowie die Abweisung offenkundig erkrankter Personen.

Von Auflagen betroffen sind unter anderem der Led-Zeppelin- und Rolling-Stones-Abend am 14. März in der Music Hall, die Große Schlager-Hitparade am 29. März im Goldenen Pflug, das Konzert „Elektroanschlag 2020“ am 3. April in der Brauerei und die Reptilienbörse Reptiquana am 26. April im Goldenen Pflug.

Von Kay Würker