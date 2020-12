Coronavirus: Inzwischen mehr als 2000 Infektionen im Altenburger Land

Altenburg/Schmölln/Gößnitz

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Altenburger Land liegt inzwischen bei über 2000 Personen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden zum Freitag 72 Neuinfektionen dokumentiert – seit Beginn der Pandemie sind nun 2063 Einwohner an Covid-19 erkrankt. Rund die Hälfte ist genesen, 1025 Personen sind aktuell positiv aktiv. Die Zahl der Toten ist auf 32 gestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner auf 524,6.

Neue Fälle in Kitas

Das Infektionsgeschehen bleibe weiterhin sehr diffus. Von Donnerstag zu Freitag seien keine Neuinfektionen in den Pflegeeinrichtungen bekannt geworden, jedoch meldete das Gesundheitsamt je einen neuen Fall in der Kita „Knirpsenland“ in Gößnitz und dem Kinderheim „Sonnenland“ Altenburg sowie je zwei neue Ansteckungen im Kindergarten „Zwergenstübchen“ in Rositz und in einer Innova-Wohngruppe in Altenburg.

Anzeige

Weitere Bundeswehr-Unterstützung

Weitere Unterstützung durch die Bundeswehr sei im Anmarsch. Am 21. Dezember werden sieben Bundeswehrkräfte zur Unterstützung der Seniorenresidenz „Schlossblick“ in Altenburg eintreffen sowie 15 Soldaten, die in der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mithelfen. Insgesamt werde die Bundeswehr dann mit 52 Kräften im Altenburger Land im Einsatz sein.

Von LVZ